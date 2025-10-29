RTL Zwei überrascht Fans mit zwei (!) neuen Folgen von X-Factor: Das Unfassbare – dann läuft der Grusel-Marathon im TV

X-Factor: Das Unfassbare ist einfach Kult. Die Gruselshow mit Jonathan Frakes hat besonders in Deutschland eine riesige Fanbase. Pünktlich zum Halloween-Wochenende zeigt RTL Zwei einen Marathon mit den beliebtesten Episoden – und sogar ZWEI brandneue Folgen.

Obwohl die Show in den USA damals floppte, wurde X-Factor: Das Unfassbare in Deutschland zum absoluten Grusel-Klassiker. Seit Jahrzehnten läuft die Show mit Star Trek-Ikone Jonathan Frakes im TV rauf und runter. (Hier könnt ihr die gruseligsten Geschichten aller Staffeln noch einmal Revue passieren lassen.) Besonders ein Aspekt lockt Horror-Fans bis heute an: Bei jeder Story kann mitgeraten werden, ob sie wahr oder erfunden sein soll.

Kein Wunder, dass RTL Zwei es sich nicht nehmen lässt, an Halloween den Horror-Klassiker noch einmal ins Hauptprogramm zurückzuholen: Es wird einen Marathon mit den Highlights aus allen Staffeln geben und gleich ZWEI (!) neue Episoden.

Dann läuft der X-Factor-Marathon und die brandneuen Folgen bei RTL Zwei

So etwas gibt es im TV selten zu sehen: Am Samstag, dem 1. November 2025, widmet sich RTL Zwei einen ganzen Tag lang der Gruselserie mit Jonathan Frakes. Wer nichts verpassen will, muss allerdings früh aufstehen, denn bereits ab 8:55 Uhr werden die Highlights aus allen Staffeln laufen. Ab 20:15 Uhr gibt es dann die zwei brandneuen Folgen der Kultshow zu sehen. Wer lieber online reinschaut, kann den Livestream bei RTL+ verfolgen.

Darum geht es in den neuen Episoden X-Factor: Das Unfassbare

Das Konzept von X-Factor: Das Unfassbare bleibt auch in den neuen Folgen unverändert. Pro Folge wird es 5 Gruselgeschichten geben, die entweder wahr oder frei erfunden sind. Was zum Glück auch gleich geblieben ist: Die Horror-Storys bestechen weiterhin durch ihren kitschigen B-Movie-Charme und hölzerne Laiendarstellungen, die einfach zum X-Factor-Charme dazugehören.

In den neuen Folgen gibt es wieder eine bunte Mischung aus Grusel- und Mysterygeschichten zu sehen. Unter anderem baut eine junge Nonne im Wilden Westen eine Beziehung zu einer gehängten Leiche auf und beschließt, Rache für deren Hinrichtung zu nehmen. Leider fährt die erste Folge mit einem besonders tragischen Detail auf: In der Geschichte "Der graue Mann und das Meer" ist der verstorbene Alarm für Cobra 11-Star Christian Oliver mit seinen Töchtern Madita und Annik zu sehen. Der Schauspieler und seine Töchter kamen nach dem Dreh bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, weshalb es sich bei der X-Factor-Folge um die letzte Rolle des Cobra-11-Stars vor seinem Tod handelt.