Rückkehr von riesigem Netflix-Hit ist sofort Platz 1 – aber das reicht nicht

Die 2. Staffel des Netflix-Hits The Gentlemen hält sich seit ihrem Start auf Platz 1 der Top 10. Wie ein aktueller Bericht zeigt, sind die Aufrufzahlen im Vergleich zum Vorgänger trotzdem stark zurückgegangen.

Wie viel ist ein dauerhafter Platz 1 in den Streaming-Charts von Netflix noch wert? Diese Frage wirft gerade wieder der aktuelle Spitzenreiter unter den Serien des Anbieters auf. Vor einer Woche ist die 2. Staffel des unterhaltsamen Crime-Spektakels The Gentlemen gestartet, mit dem der gleichnamige Guy Ritchie-Film von 2019 als Spin-off fortgesetzt wird. Nachdem Staffel 1 ein Überraschungshit war, scheint die neue Season im direkten Vergleich deutlich zu schwächeln.

Netflix-Views von The Gentlemen Staffel 2 sind fast um die Hälfte eingebrochen

Auch wenn The Gentlemen Season 2 sofort nach dem Start an die Spitze der Netflix-Serien-Charts geschossen ist, sprechen die Views der ersten Woche eine andere Sprache. Laut Deadline erzielten die neuen Folgen in den ersten vier Tagen ab Release 6,7 Millionen Views, was im Vergleich zu Staffel 1 (12,2 Millionen Views) einen Rückgang von 45 Prozent bedeutet.

Diese Entwicklung ist bei Netflix kein Einzelfall und war schon häufiger zu beobachten. Die 2. Staffel des Serien-Hits Ich und die Walter Boys kam nach dem Start vor einigen Wochen auch auf eine merklich niedrigere Abrufzahl im Vergleich mit der Staffel davor. Der Action-Hit The Night Agent verlor beispielsweise in Staffel 2 schon 50 Prozent und in Staffel 3 nochmal 25 Prozent an Views.

Dieses Phänomen wird als "Sophomore Slump" bezeichnet und hängt hauptsächlich mit der langen Wartezeit zwischen neuen Staffeln und Netflix' Binge-Modell zusammen, durch das Folgen in einem Rutsch weggeschaut werden und sich kaum einbrennen.

The Gentlemen-Fans müssen sich um die Zukunft der Netflix-Serie keine Sorgen machen

Die niedrigeren Views von The Gentlemen haben vorerst keinen Einfluss auf die Entwicklung der Serie. Staffel 3 ist längst bestätigt und soll laut Hauptdarsteller Theo James in naher Zukunft mit der Produktion beginnen. Fans der Netflix-Serie können sich also noch auf mindestens eine weitere Season von The Gentlemen freuen.

Und hier könnt ihr noch einen ganzen Podcast von uns zu diesem Netflix-Phänomen hören:

Podcast: Netflix hat ein großes Problem mit zweiten Staffeln

Während Netflix' Abo-Zahlen steigen, büßt der Streamer bei seinen zweiten Staffeln überraschend Zuschauende ein. Wir erklären euch das Phänomen des Somophore Slump und schauen auf die Gründe.

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Ist Netflix selbst daran Schuld, dass das Publikum bei Staffel 2 von Serien wie Avatar: Herr der Elemente, The Night Agent oder Beef nicht mehr einschaltet? Lange Wartezeiten, ein Überangebot neuer Titel und das Binge-Modell führen dazu, dass kaum noch jemand "Hausaufgaben" machen will. Absetzungen und Miniserien sind die Folge. Nur was bedeutet dieser Trend für die Zukunft?