Rückkehr eines eiskalten Killers: The Day of the Jackal geht später weiter als gedacht

Seit fast zwei Jahren warten Fans von The Day of the Jackal bereits auf die Fortsetzung der Thriller-Serie mit Eddie Redmayne. Jetzt wissen wir endlich, wann der Schakal zurückkehrt.

Ende 2024 ist mit The Day of the Jackal eine der besten Serien des damaligen Jahres gestartet. Der Thriller-Hit mit Eddie Redmayne (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) begeisterte als schockierendes Katz- und Mausspiel und heimste etwa bei der Moviepilot-Community eine starke Wertung von 7,8 von 10 Punkten ein.

Während Fans nach dem Auftakt zu hoffen wagten, dass die Serie womöglich noch dieses Jahr mit ihrer Fortsetzung zurückkehren würde, gab es dahingehend bisher keine Bestätigung. Stattdessen wurde jetzt ein Veröffentlichungszeitraum für Staffel 2 von The Day of the Jackal enthüllt, der vielen nicht gefallen wird.

The Day of the Jackal kehrt erst 2027 zurück: Start von Staffel 2 des Thriller-Hits enthüllt

Wie Coming Soon berichtet, hat NBCUniversal bei seinen diesjährigen Upfronts für die 2. Staffel von The Day of the Jackal einen Startzeitraum bestimmt. Demnach wird Redmayne als berüchtigter Auftragskiller Schakal erst nächstes Jahr wieder sein Unwesen treiben.

Wann genau im Jahresverlauf 2027 wir mit der Fortsetzung rechnen dürfen, steht dagegen noch aus. Die Dreharbeiten zu Staffel 2 sind erst vor wenigen Wochen an den Start gegangen und werden, ausgehend von der Produktionslänge der 1. Staffel, voraussichtlich noch bis Ende des Sommers anhalten.

Danach folgt eine umfangreiche Postproduktionsphase, die bei Staffel 1 etwa ein Jahr bis zum Release andauerte. Demnach wäre mit einem Start von Staffel 2 etwa ab Sommer 2027 zu rechnen.

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Neue Geschichte und Gesichter für The Day of the Jackal Staffel 2

Neben Eddie Redmayne wird Staffel 2 mit einigen neuen Gesichtern aufwarten. Unter anderem wurde Matt Bomer (White Collar) als ein neuer Bösewicht für die Fortsetzung bestätigt. Weruche Opia (Bad Education) und Pablo Schreiber (Halo) stoßen in noch nicht näher beschriebenen Rollen ebenfalls zum Cast der Thriller-Serie.

The Day of the Jackal basiert auf dem 1971 erschienenen gleichnamigen Roman von Frederick Forsyth, dessen Geschichte mit der 1. Staffel auserzählt wurde. Staffel 2 wird die Grundstory laut Serienschöpfer Ronan Bennett (Public Enemies) somit nun "auf eine neue Ebene heben".

Hierzulande läuft The Day of the Jackal bei Sky bzw. WOW im Streaming-Abo.

Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.

