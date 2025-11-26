Rush Hour 4 kommt tatsächlich nach 18 Jahren – angeblich wegen Donald Trump

Fast 20 Jahre nach Teil 3 wird die Rush Hour-Reihe fortgesetzt. Bei der Neubelebung des Action-Comedy-Franchise hat angeblich US-Präsident Donald Trump (!) seine Finger im Spiel gehabt.

Der US-Präsident selbst hat Rush Hour 4 angeordnet. Das behauptete zumindest die Seite Semafor vor einigen Tagen mit Verweis auf nicht näher genannte Quellen. Tatsache ist: Der vierte Teil der beliebten Action-Comedy-Reihe kommt jetzt wirklich.

Rush Hour 4 kommt – aber kehren auch Jackie Chan und Chris Tucker zurück?

Wie Deadline berichtet, ist die Arbeit an Rush Hour 4 mittlerweile bestätigt. Zurückkehren soll auch Regisseur Brett Ratner (X-Men: Der letzte Widerstand), der laut Deadline-Bericht kürzlich den Dreh einer Doku über First Lady Melania Trump abschloss.

Schaut euch hier den Trailer zum ersten Rush Hour-Film an:

Rush Hour - Trailer (Deutsch)

Weitere Details zur Besetzung sind bisher nicht bekannt. Dazu gehört auch die mögliche Rückkehr von Chris Tucker und Jackie Chan, ohne die die Reihe ihre stärksten Zugpferde verlieren würde. Eine Neuauflage ohne die beiden Stars müsste vielen Fans absurd erscheinen.

Die Rush Hour-Reihe dreht sich um die Polizisten Lee (Chan) aus Hongkong und Carter (Tucker) aus Los Angeles, die in drei Teilen mehrere halsbrecherische Fälle lösen. Der letzte Teil der Reihe erschien 2007. Das Franchise spielte laut The Numbers weltweit etwa 849 Millionen US-Dollar ein.



Auch interessant:

Wann kommt Rush Hour 4 ins Kino?

Rush Hour 4 befindet sich in einer sehr frühen Phase der Entwicklung. Vor Ende 2027 rechnen wir nicht mit einer Veröffentlichung.

Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neue Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.