Russell Crowe sollte für kurze Szene in Gladiator 2 zurückkehren – zum Glück wurde die Idee abgelehnt

Für Gladiator 2 war eine Rückkehr von Russell Crowe absolut unwahrscheinlich. Dennoch spielte Ridley Scott mit verschiedenen Ideen.

Eine Fortsetzung ohne den Original-Cast ist immer riskant. Im Fall von Gladiator II war es allerdings notwendig, da bekannterweise die Hauptfigur Maximus nicht zurückkehren konnte, ohne Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das hat allerdings weder die Autoren noch Ridley Scott davon abgehalten, verschiedene Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, wie Russell Crowe einen Auftritt absolvieren könnte.

Es gab bereits eine konkrete Idee für einen Cameo von Russell Crowe in Gladiator 2

Im Sequel zum epischen Sandalenfilm haben lediglich zwei Stars ihre Rollen wieder aufgenommen: Connie Nielsen als Lucilla und Derek Jacobi als Senator Gracchus. Eine dritte Rückkehr, wenn auch nur für einen Cameo, war im Bereich des Möglichen. Wie Drehbuchautor Peter Craig in einem Interview mit The Direct erzählte, hatte die Idee sogar einen historischen Hintergrund. Spoiler im Zitat!

Es gab diese römische Vorstellung, dass man mit seinen Vorfahren sprechen konnte, und sie hatten diese unterirdischen Katakomben, in denen Urnen, Asche und Gebeine der Verstorbenen unter der Stadt begraben waren. Es gab eine Szene, in der Lucius, nachdem er herausgefunden hatte, dass [Maximus] sein Vater war, hinunterging und dessen Grab fand. Und es sollte eine ganz kurze Rückblende mit Russell geben.

Die Rückkehr von Crowe wäre also kein Wiederbeleben oder ein Auftritt als Geist, was in einem solchen Film sehr unpassend gewesen wäre. Daher ist es verständlich, wieso diese Idee so lange im Raum geblieben war.

Dennoch ist es vermutlich das Beste, dass diese Szene schließlich von Ridley Scott verworfen wurde. Zwar hat der Regisseur keinen großen Anspruch auf historische Genauigkeit, aber das wäre vermutlich etwas zu viel des Guten.

Mehr:

Wo kann man die Gladiator-Filme ansehen?

Gladiator könnt ihr aktuell sogar gratis bei Joyn, oder als Flatrate-Titel bei Disney+, Sky/WOW und MagentaTV streamen. Die späte Fortsetzung Gladiator II ist bei Sky und Paramount+ zu finden.