Ryan Gosling hat literweise geschmolzenes Eis für Peter Jackson-Film getrunken, um 60 Pfund zuzunehmen – dann wurde er gefeuert

Ryan Gosling hätte vor beinahe 20 Jahren fast in einem Peter Jackson-Film mitgespielt und hat sich dafür extra 60 Pfund draufgeschafft. Aber daraus wurde nichts.

Ryan Gosling hätte um ein Haar den Familienvater in Peter Jacksons bildgewaltigem Drama In meinem Himmel gespielt. Damals dachte der Schauspieler, es hätte daran gelegen, dass er extra richtig viel für die Rolle zugenommen hatte. Die Vorstellungen der Figur seien einfach sehr weit auseinander gegangen. Jetzt äußert sich Peter Jackson auch endlich dazu.

Ryan Gosling dann doch nicht in Peter Jacksons In meinem Himmel: Woran hat's gelegen?

2010 hat Ryan Gosling gegenüber THR erklärt, dass es einfach sehr unterschiedliche Ideen davon gegeben hätte, wie die Figur aussehen sollte. Der Schauspieler wollte den trauernden Vater mit großem Körper und einem Gewicht von ungefähr 210 Pfund (in etwa 95 Kilo) spielen.

Das wäre aber nicht das gewesen, was Peter Jackson und sein Team sich vorgestellt hatten. Laut Ryan Gosling habe es im Vorfeld einfach an Kommunikation gemangelt und er hätte früher mit dem Regisseur darüber reden sollen, was beide Parteien erwarten.

Um insgesamt 60 Pfund – also um die 27 Kilo – zuzunehmen, habe der Schauspieler übrigens gegen den Durst statt Wasser einfach geschmolzenes Speise-Eis getrunken. Dass man dadurch ordentlich zunimmt, dürfte wohl wirklich niemanden überraschen.

Letzten Endes wurde die Rolle dann aber neu besetzt und Mark Wahlberg hat sie gespielt. An der Seite der gefeierten Saoirse Ronan sowie Susan Sarandon, Stanley Tucci und Rachel Weisz.

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Peter Jackson erklärt: Es ist unsere Schuld

Im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes hat Peter Jackson nach all den Jahren endlich auch einmal seine Sicht der Dinge über diesen Vorfall zum Besten gegeben. Ihm zufolge habe es überhaupt nicht am Körpergewicht und den divergierenden Vorstellungen gelegen, sondern einzig an ihm, Peter Jackson, und den Verantwortlichen.

Ich werde nicht über bestimmte Beispiele von Darsteller:innen sprechen, weil es eine persönliche, private Sache ist und es ist nicht deren Schuld. Jedes Mal, wenn wir einen Schauspieler neu casten, ist es tatsächlich unsere Schuld, weil wir das Casting nicht richtig hinbekommen haben und wir die falsche Person für eine Rolle ausgewählt haben. Es liegt nicht daran, dass sie irgendetwas falsch gemacht hätten.



Ich werde also nicht über Individuen sprechen, aber man muss sich einfach klarmachen, dass das, was du dir vorgestellt hast, nicht wirklich passiert und das bedeutet, wir lagen falsch und darum übernehmen wir die volle Verantwortung.

Peter Jackson führt gegenüber dem Journalisten Didier Allouch (via: Entertainment Weekly ) aus, dass Ryan Gosling selbstverständlich ein "fantastischer Schauspieler" sei, "wie alle wissen". Es sei aber schlicht kompliziert, alles richtig hinzubekommen. Manchmal würden eben einfach Casting-Fehler gemacht, und die müssten wieder rückgängig gemacht werden.

Während Ryan Gosling erst kürzlich gigantische Kinoerfolge mit Der Astronaut - Project Hail Mary gefeiert hat, denkt Peter Jackson aktuell darüber nach, womöglich doch noch die Silmarillion-Vorgeschichte der Herr der Ringe- sowie Der Hobbit-Filme und -Bücher für die große Leinwand zu verfilmen.