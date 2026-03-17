Ryan Gosling korrigiert für seinen neuesten Sci-Fi-Film einen Fehler, den er seit 10 Jahren bereut

Im Zuge der Marketingkampagne seines neuesten Sci-Fi-Films konnte Ryan Gosling endlich einen alten Fehler korrigieren. Der verfolgte ihn bereits seit fast 10 Jahren.

Diese Woche startet mit Der Astronaut - Project Hail Mary der heißerwartete Science-Fiction-Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle in den deutschen Kinos. Die ersten Kritiken und Reaktionen auf den Film sind überragend. Die Marketingkampagne läuft derzeit noch auf Hochtouren und in genau diesem Rahmen konnte Gosling nach knapp 10 Jahren einen Fehler beheben, der ihn bis heute verfolgt hat.

Ryan Goslings Kampagne bügelt La La Land-Fehler aus

Wie CBR jetzt berichtet, konnte Gosling jetzt endlich seine Pose auf dem La La Land Poster korrigieren, welche ihn bereits seit Jahren wurmt. Auf dem Poster sieht man ihn zusammen mit Emma Stone vor dem Sonnenuntergang über Los Angeles tanzen. Beide haben ihre Arme schräg angehoben, doch Ryan Gosling hatte in der Tanzpose seine Hand nicht ganz ausgestreckt, wodurch die Symmetrie der Choreografie und des Posters litt. "Der Moment verfolgt mich", erklärte der Star scherzhaft, "ich nenne es die 'Lala Hand'. Von Gosling mit den Hamburgerhänden."

Zusammen mit seinem außerirdischen Co-Star Rocky aus Der Astronaut konnte er dieses Poster jetzt rekreieren und seine Pose korrigieren. Das neue Poster wurde am originalen Drehort von La La Land aufgenommen und kommt dem ursprünglichen Poster sehr nahe. "Das ist mein letzter Versuch, meine La La Hand zu korrigieren", scherzt Gosling in einem Instagram-Reel. "Und Rocky wird mir helfen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Worum geht es in Der Astronaut?

In Der Astronaut wird die Geschichte des Wissenschaftlers Ryland Grace (Gosling) erzählt, der aufgrund der sterbenden Sonne auf eine Weltraummission geschickt wird: Er soll den Stern am Erlöschen hindern. Auf seiner Reise begegnet er einem Außerirdischen, mit dem er fortan gemeinsam nach einer Lösung sucht. Ab dem 19. März 2026 läuft der Film in den deutschen Kinos. Neben Gosling ist unter anderem Sandra Hüller (The Zone of Interest) vor der Kamera zu sehen.