Sadie Sink hat die geheimste Rolle von allen in Spider-Man 4: Der Stranger Things-Star bekam das Drehbuch in der letzten Sekunde

Diesen Sommer erfahren wir in Spider-Man: Brand New Day endlich, welche Marvel-Figur Stranger Things-Star Sadie Sink spielt. Das Geheimnis hütete sie bis zuletzt.

Wen spielt Sadie Sink in Spider-Man 4? Diese Frage stellt sich, seit der Stranger Things-Star für die Marvel-Fortsetzung Spider-Man: Brand New Day gecastet wurde. Es ist aktuell eines der größten Geheimnisse des MCU, das zu allerlei Fanspekulationen einlädt. Ist sie die aus X-Men bekannte Mutantin Jean-Gray? Oder doch eine andere Figur wie Firestar oder Madame Web aus den Comics?

Sadie Sink selbst erhielt das Drehbuch erst kurz vor dem Dreh und bekam die Rolle, ohne vorsprechen zu müssen. All das verriet sie in einem neuen Interview.

Sadie Sink hütet ihr Spider-Man-Geheimnis wie ein Profi

Im Gespräch mit dem Magazin Nylon kam Sink darauf zu sprechen, dass auch sie, wie ihre Kollegin Millie Bobby Brown, mit Trennungsschmerzen von Stranger Things zu kämpfen hatte. Allerdings traf es sie erst, als die finale Folge auf Netflix droppte und sie sich endgültig von Max verabschieden musste. Dann wurde sie komplett ohne Vorsprechprozess für Spider-Man 4 gecastet, denn Destin Daniel Cretton hatte bereits 2017 am Film Schloss aus Glas mit ihr zusammengearbeitet. Das Drehbuch für ihren mysteriösen MCU-Part erhielt sie allerdings erst, als sie für die Dreharbeiten in London landete. Alles für die Hütung des Mega-Spoilers.

Was Geheimhaltung angeht, kannte die 24-jährige Schauspielen sich immerhin schon aus, nachdem sie jahrelang mit strengst geheimen Skripten für die Netflix-Serie gearbeitet hatte, über die keinerlei Infos nach außen dringen durften. "Du erzählst einfach das Geheimnis nicht, so schwer ist das nicht", sagte sie lachend im Interview. Hören wir hier eine kleine Spitze Richtung Tom Holland heraus, dem in der Vergangenheit immer wieder Spoiler rausgerutscht waren?

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Die Marvel-Crew bereitete Sink einen warmherzigen Empfang

Oft ist es nicht leicht, als Außenstehende an ein Set zu kommen, wo Stars und Crew-Mitglieder sich bereits kennen und eingespielt sind. So spürte auch Sadie Sink im Vorfeld, in was für ein großes Projekt sie plötzlich hineinstolperte: "Ich wusste, dass Marvel eine große Sache und eine starke Marke ist, besonders Spider-Man. Ich weiß, dass es eine riesige Fangemeinde gibt, aber es fühlt sich wirklich groß an. Ich denke, diese Blockbuster-Filme sind eine ganz andere Kategorie."

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Das Team um Regisseur Cretton und insbesondere Titelstar Holland machten ihr die Ankunft wohl aber sehr angenehm. "Es war interessant, diesen Ort zu betreten und auf diese Weise ein bisschen Außenseiter zu sein, aber [Tom] hätte nicht einladender sein können, und überhaupt [gilt das für] die ganze Crew. Er war einfach so entspannt und offen, und ich fühlte mich sehr wohl."

Ebenfalls für das neue Spidey-Abenteuer vor der Kamera standen Zendaya als MJ, Jacob Batalon als Ned, Mark Ruffalo als Dr. Banner aka Hulk und Jon Bernthal als Frank Castle aka Punisher.

Was für ein Film in dieser wohligen Atmosphäre entstanden ist, und wen Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day darstellt, erfahren wir schon am 22. Juli, wenn das neue Marvel-Abenteuer sich auf die hiesigen Leinwände schwingt.