Wen spielt Sadie Sink in Spider-Man 4? Eine Fantheorie zu ihrer geheimen Marvel-Identität überschattet alles

Der Trailer zu Spider-Man: Brand New Day enthüllte eine ganze Barrage an Marvel-Charakteren. Doch wen spielt Stranger Things-Star Sadie Sink? Eine Theorie dominiert die Diskussion.

Gestern ging endlich (!) der lang erwartete Trailer zu Spider-Man: Brand New Day online. Neben Tom Holland als Peter Parker/Spidey ließen sich darin auch Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo), Frank Castle/Punisher (Jon Bernthal) und viele weitere Marvel-Figuren blicken. Auf Schauspielerin Sadie Sink erhielten wir nur einen mutmaßlichen Sekundenblick (von hinten), den man leicht verpassen konnte, wenn man blinzelt:

Schlauer waren wir danach immer noch nicht, wen der Stranger Things-Star in Spider-Man 4 verkörpern wird. In der offiziellen Handlungsbeschreibung taucht sie nicht auf. Aber das hält die Fangemeinschaft online natürlich nicht davon ab, sich in allerlei Spidey-Spekulationen zu verlieren.

Sadie Sink in Spider-Man 4: Spielt sie die Marvel-Mutantin Jean Grey?

Schon lange vor der offiziellen Veröffentlichung der Vorschau erwies sich eine Fantheorie zu Sadie Sinks Identität in Spider-Man: Brand New Day als stärkste – und seit dem Trailer gewann sie nur noch an Kraft. Demnach spielt sie die mächtige X-Men-Mutantin Jean Grey, die über unglaubliche telekinetische und telepathische Kräfte verfügt. Gerüchteweise wird sie im Film vom Punisher beschützt, was wie eine Parallele zu ihrer Beziehung zum ähnlich schroffen Wolverine wirkt.

Besonders verführerisch wurde die Jean-Grey-Theorie aus zwei Gründen: Erstens soll sie in der geleakten Version des Spider-Man 4-Trailers um die Identität von Spider-Man wissen, was auf Gedankenlesefähigkeiten schließen lässt. Und zweitens ist sie in ihrem kurzen Moment im offiziellen Trailer in einem grünen Parker mit gelbem Hoodie zu sehen: eben jene Farbkombi, für die Jean Grey im Original-Design bekannt ist. Fans ist das natürlich nicht entgangen.

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Eine Sache steht jetzt schon fest: Sinks Figur dürfte überaus wichtig werden, denn wer im Trailer ganz genau hingeschaut hat, wird festgestellt haben, dass sie "third billing" erhalten hat, also als drittes (!) nach Tom Holland und Zendaya in den Credits genannt wird!

Alternative Fantheorien zu Sadie Sinks Marvel-Figur

Während die Jean-Grey-Vermutung als dominante Fantheorie heraussticht, gibt es natürlich noch andere Ideen, die größtenteils mit allerlei rothaarigen Damen aus dem Marvel-Universum zu tun haben. Hier ein paar davon im Sauseschritt:

Mary Jane , Peters gängigstes Love Interest im Gegensatz zu Zendayas MJ

, Peters gängigstes Love Interest im Gegensatz zu Zendayas MJ Mayday Parker , Peters Tochter, mutmaßlich aus der Zukunft oder einer Parallelwelt



, Peters Tochter, mutmaßlich aus der Zukunft oder einer Parallelwelt Firestar , feurige Superheldin aus Spider-Man and His Amazing Friends

, feurige Superheldin aus Spider-Man and His Amazing Friends Shathra , eine Wespengöttin vom existentiellen Schurkenkaliber eines Thanos

, eine Wespengöttin vom existentiellen Schurkenkaliber eines Thanos Gwen Stacy, Peters anderer Schwarm, der für Spider-Verse-Sprünge bekannt ist

Was allerdings ebenfalls für die Jean-Grey-Theorie spricht, ist die Tatsache, dass Sadie Sink bereits zusätzlich für den übernächsten Avengers-Film Avengers 6: Secret Wars gebucht wurde, der mehrere X-Men in seinen Rängen versammelt. Ob sich die Vermutung bestätigt, erfahren wir im Sommer. Bis dahin heißt es: Geduld beweisen. Oder wie sagte Sink selbst gegenüber Entertainment Weekly im November? "Die Leute werden einfach abwarten müssen."

Wann kommt Spider-Man: Brand New Day ins Kino?

In Deutschland wird das Sadie-Sink-Rätsel spätestens zum Spider-Man-4-Kinostart am 30. Juli 2026 gelüftet. Danach geht es im MCU mit Avengers 5: Doomsday (Filmstart: 16. Dezember 2026) und Avengers 6: Secret Wars (15. Dezember 2027) weiter.