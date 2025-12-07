Seit dem ersten Avatar-Film stehen sie sich als Feinde gegenüber. Im Interview sprechen Sam Worthington und Stephen Lang jedoch zusammen über ihre Pandora-Erfahrungen.

Die Feindschaft zwischen Jake Sully und Miles Quaritch ist eine der Säulen des Avatar-Universums. Obwohl die Fortsetzungen das einfache Gut-Böse-Schema durch diverse Ereignisse aufgebrochen haben, läuft jeder der Filme auf jenen dramatischen Moment hinaus, in dem sich die kriegerischen Männer mit grimmigem Gesichtsausdruck gegenüberstehen – anfangs in menschlicher Form, jetzt in Na'vi-Körpern.

Bei Sam Worthington und Stephen Lang sieht das zum Glück anders aus. Die Stars hinter den ikonischen Avatar-Figuren vertragen sich im echten Leben wie beste Freunde. Anlässlich des Kinostarts von Avatar: Fire and Ash haben wir die beiden zum Interview getroffen und mit ihnen über die actiongeladene Sci-Fi-Fortsetzung gesprochen – mit einem besonderen Blick auf das Performance-Capture-Verfahren.

Es ist die wohl größte Errungenschaft der Filme, mehr noch als 3D. Regisseur James Cameron und sein Team haben an einem Prozess gefeilt, mit dem sie jegliche Regung eines Schauspielers digital festhalten können. War es zu Beginn der 2000er Jahre nur möglich, Bewegungen (Motion Capture) zu erfassen, kann inzwischen das gesamte Spiel eines Schauspielers (Performance Capture) festgehalten werden.

Moviepilot: Ihr habt als Menschen in Avatar angefangen und seid nun vollständig zu Na'vis geworden. Hat die intensive Arbeit mit dem Performance-Capture-Verfahren euren Blick auf das Schauspiel verändert?

Stephen Lang: Es hat mir eine neue Perspektive auf meine Profession gegeben und diese erweitert. Ich mache es inzwischen lange genug, um zu verstehen, wie es funktioniert. Gleichzeitig lässt es mich über traditionelles Filmschauspiel nachdenken – sowohl mit Blick auf seine Möglichkeiten als auch auf seine Grenzen. Performance Capture ist ein evolutiver Prozess. Es ist eine Art weiterentwickeltes Schauspiel. Es ersetzt nichts, aber es ist ein weiteres Werkzeug im Arsenal eines Schauspielers.

Sam Worthington: Im Kern wirft man einige Grundlagen über Bord, weil man der Kamera nicht hinterherjagen muss und niemandem das Licht wegnimmt. Es wird zu einem intimen Prozess zwischen den Schauspielern und dem Regisseur. Ich verstehe, dass das nicht für jeden etwas ist. Es steckt unglaublich viel dahinter und das meine ich nicht nur hinsichtlich des technischen Prozesses. Vielmehr geht es um das Verständnis der verschiedenen Ebenen, die am Ende zusammengesetzt werden. Das verlangt Zeit und Hingabe. Insgesamt ist es aber ein unheimlich befreiender Prozess.

Stephen Lang: Ich würde auch sagen, dass Peformance Capture nicht für jeden etwas ist. Das erinnert mich an das 19. Jahrhundert, als Schauspiel sehr oratorisch war – sehr groß, sehr dramatisch. Das hatte gute Gründe: keine Verstärkung, keine Mikrofone. Dann gab es eine Revolution und ein neuer Schauspielstil entstand, der viel authentischer und viel näher an der Realität war. Schauspiel verändert sich eben. Schon damals gab es Leute, die die neuen Methoden ablehnten, weil sie so sehr an den alten festhielten oder damit Erfolg hatten. So etwas gibt es in jedem Bereich, nicht nur im Schauspiel.

Sam Worthington: Ich denke, es braucht immer noch viel Aufklärung über den Prozess. Wie funktioniert das wirklich? Ich sehe uns da oft als Wegbereiter, die ihre Erfahrungen weitertragen, weil einfach noch nicht viele Menschen die Möglichkeit hatten, sich in einer solchen Umgebung auszuprobieren.

Könnt ihr mir den Prozess ein bisschen veranschaulichen?

Sam Worthington: Das Großartige ist, dass im Grunde jeder Take von Jim [Cameron] beliebig eingesetzt werden kann. Die Kamera existiert in dem Sinne nicht mehr. Alles kann später am Computer eine Nahaufnahme oder eine Totale sein. Das macht dich beim Spiel furchtloser. Du gräbst immer tiefer nach der Wahrheit und das Beste ist, dass deine Performance in dieser virtuellen Form zu hundert Prozent geschützt wird – du steckst einfach nur in digitalem Make-up. So kann man sich das am leichtesten vorstellen. Alle Gesichts- und Körperbewegungen werden eingefangen. Selbst diese Momente, deren wir uns manchmal gar nicht bewusst sind. Das lässt die Figuren so lebendig wirken.

Stephen Lang: Eines der Dinge, die ich daran gelernt habe und die ich sehr schätze, ist, dass dieser Prozess Ensemble-Arbeit leichter macht. Bei traditionellen Filmen – und ich war auf solchen Sets, Sam bestimmt auch – fliegen gerne mal die Ellenbogen, weil man zwangsläufig vor der Kamera konkurriert. Man kämpft mit dem Licht und der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Da kann man sich vor Testosteron gar nicht retten, so sehr will jeder im Rampenlicht stehen.

An welche Filme denkst du da?

Stephen Lang: Tombstone war definitiv einer von denen. Da hattest du eine Menge sehr starker, sehr dominanter Schauspieler – alle Alphatiere.

Oh ja, ich habe Geschichten gehört.

Stephen Lang: Das war damals auch okay so. Ich hätte das um nichts in der Welt eintauschen wollen, denn es hat irgendwie auch den Geist des Films geprägt. Aber die Ensemble-Natur unserer Arbeit hier bei Avatar, wo jeder jederzeit vollständiges Coverage bekommt, ist sehr befreiend und fördert den Zusammenhalt.

Das klingt wirklich sehr wholesome. Gab es trotzdem irgendwann mal den Punkt, wo ihr skeptisch gegenüber dem Prozess wart?

Sam Worthington: Ich vertraue Jim komplett und habe das schon immer getan. Das war sein Versprechen von Anfang an: "Ich werde eure Performance beschützen." Es ist verständlich, dass man als Schauspieler Angst hat, dass am Ende einfach nur über einen drüberanimiert wird. Natürlich sind meine Na'vi-Ohren nicht meine echten Ohren. Aber das, was ich spiele, ist immer noch direkt da. Wie gesagt: digitales Make-up.

Andere Schauspieler tragen Prothesen, um in eine Rolle hineinzufinden. Wir können ganz ohne Ablenkung bei unserer Performance bleiben. Jede Nuance, jeder Atemzug ist geschützt und sichtbar in dieser digitalen Form. Jim hat uns nicht nur versprochen, nichts zu verändern. Er hat uns auch die Freiheit gegeben, jede Figur so zu spielen, wie wir wollen. [Kiri-Darstellerin] Sigourney [Weaver] ist das beste Beispiel: Sie spielt einfach eine Jugendliche. Das wäre in einem anderen Film unmöglich.

