Samstag läuft ein richtig guter Sci-Fi-Film im TV: Unglaublich, dass er nicht von Steven Spielberg ist

Von Steven Spielberg läuft am Wochenende leider kein Film im Fernsehen. Dafür könnt ihr am Samstagabend ein Sci-Fi-Abenteuer schauen, das maßgeblich von dem Meisterregisseur beeinflusst wurde.

Steven Spielberg hat im Lauf seiner Karriere viele Meisterwerke gedreht, die junge Filmschaffende inspiriert haben. Einer seiner bekanntesten Verehrer in Hollywood ist J.J. Abrams. Der hat nicht nur Star Wars und Star Trek auf der Leinwand zu neuem Leben erweckt. 2011 brachte er mit Super 8 eine Spielberg-Hommage ins Kino.



Natürlich stecken in allen Filmen von Abrams Anspielungen und Verweise auf Spielbergs Schaffen. In keinem Film kommen sie aber so deutlich zur Geltung wie in Super 8. Die Mischung aus Sci-Fi-Mystery und Coming-of-Age-Geschichte steht ganz in der Tradition des Kinos, das Spielberg in den 1980er Jahren geprägt hat.

Sci-Fi-Abenteuer im TV: J.J. Abrams verbeugt sich mit Super 8 vor dem 1980er-Jahre-Kino von Steven Spielberg

Die Geschichte von Super 8 entführt in eine beschauliche Kleinstadt, in der so gut wie nie etwas Aufregendes passiert. Deswegen schaffen sich der 14-jährige Joe (Joel Courtney) und seine Freunde ihre eigenen Abenteuer: Mit einer Super-8-Kamera filmen sie einen Zombiefilm, der von George A. Romeros Dawn of the Dead inspiriert wurde.

Hier könnt ihr den Trailer zu Super 8 schauen:

Super 8 - Trailer (Deutsch)

Ehe sie sich versehen, befinden sie sich selbst in einem Abenteuer, das die Grenzen ihrer Vorstellungskraft sprengt. Ein Zug der U.S. Army entgleist in der Nähe genau in der Nacht, in der Joe und Co. eine Schlüsselszene für ihren Film drehen wollen. Und aus einem der ramponierten Wagons entkommt eine mysteriöse Kreatur, die Chaos stiftet.

Die großen Vorbilder sind schnell ausgemacht. Filme wie E.T. – Der Außerirdische und Unheimliche Begegnung der dritten Art standen Pate für Abrams' Spielberg-Hommage. Im Grunde nimmt Super 8 alles vorweg, was später durch den Erfolg von Stranger Things bei Netflix an 1980er-Jahre-Nostalgie in Film und Fernsehen kultiviert wurde.

Das Ergebnis ist ein mitreißender, berührender Film, der sich auf der Metaebene auch als Liebeserklärung an das Filmemachen selbst versteht. Hingebungsvoll imitiert Abrams die unverkennbaren Kino-Gesten seines Vorbilds und streut dazwischen den ein oder anderen Lens Flare, den er sich selbst zum Markenzeichen gemacht hat.

Steven Spielberg-Hommage: Wann läuft Super 8 im TV?

Super 8 läuft am 11. Mai 2024 um 20:15 Uhr auf ZDFneo. Die Ausstrahlung erfolgt ohne Werbeunterbrechung und endet um 21:55 Uhr. Wiederholt wird der Film um 00:55 Uhr in der Nacht. Wenn ihr Super 8 lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell bei Joyn+ im Abo tun. Alternativ gibt es den Film als Kauf- und Leihversion bei Amazon Prime Video.

