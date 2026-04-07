Sandra Hüller begeisterte Ryan Gosling schon bei ihrer ersten gemeinsamen Szene für Der Astronaut: "Die lustigste Person der Welt"

Ryan Gosling und Sandra Hüller brillieren in Der Astronaut als ungleiches Duo. Doch wo es vor der Kamera manchmal Reibungen gibt, scheint es dahinter sehr harmonisch zugegangen zu sein.

Hollywood-Star Ryan Gosling scheint ein äußerst sympathischer Zeitgenosse zu sein. Sieht man sich Interviews mit ihm an, so hat er häufig viel Lob für seine Co-Stars übrig und bringt stets viel positive Energie mit. Nun ist der Mann aber auch Schauspieler und man könnte sich fragen, wie viel davon wirklich ehrlich ist. Aber das Lob und die positive Energie scheinen häufig auf Gegenseitigkeit zu basieren. So auch mit Sandra Hüller, seiner Spielpartnerin im aktuellen Sci-Fi-Epos Der Astronaut.

Sandra Hüller hat Ryan Gosling bei ihrer ersten Der Astonaut-Szene direkt zum Rennen herausgefordert

Sandra Hüller und Ryan Gosling waren zu Promozwecken in der Morning Show von CBS eingeladen, wo Gosling eine sehr witzige Anekdote zu seiner Spielpartnerin erzählte. Demnach sei “Sandra [...] die lustigste Person der Welt”.

An ihrem ersten gemeinsamen Drehtag, vor dem sie sich noch nicht richtig kennen gelernt hatten, hatte Hüller die Gelegenheit genutzt. In der Szene laufen die Figuren über einen Parkplatz zum Fahrrad von Dr. Grace (Gosling) und unterhalten sich über das Projekt, für das Stratt (Hüller) ihn anwerben will. Bevor die Aufnahme begann, habe sich Hüller zu Gosling gebeugt und leise gesagt: “Ich mache ein Rennen mit dir zum Fahrrad.”

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Ehe sich Gosling versah, hetzten beide zu dem Vehikel, ohne dass dies in der Szene erklärt wurde. Tatsächlich kann man das im Film gar nicht so genau erkennen, aber für beide Stars begann der gemeinsame Dreh dadurch mit einer Menge Spaß.

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Ryan Gosling ist bekannt dafür, ein angenehmer Spielpartner zu sein, der viel Lob für seine Co-Stars übrig hat. Auch Sandra Hüller hatte dies in einem Interview mit uns bestätigt. Die Chemie zwischen den beiden Stars stimmt auf jeden Fall. Das erkennt man auch an den Kritiken zu Der Astronaut.