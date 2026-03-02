Sandra Hüller über Der Astronaut, Ryan Gosling & und ihre geniale Karaoke-Idee: "Manchmal ist es spannend, wenn Figuren problematische Sachen tun"

Im gerade gestarteten Sci-Fi-Film Der Astronaut - Project Hail Mary spielt Sandra Hüller eine der wichtigsten Figuren: Sie koordiniert die Rettungsaktion der Erde. Moviepilot traf die deutsche Schauspielerin zum Interview.

Im neuen Sci-Fi-Abenteuer Der Astronaut - Project Hail Mary reist Ryan Gosling als Lehrer und Wissenschaftler Ryland Grace für Phil Lord und Christopher Miller in die fernen Weiten des Alls, um die Menschheit zusammen mit Alien "Rocky" vor dem Untergang zu bewahren. In Rückblenden erdet ihn seine Chefin, gespielt von Sandra Hüller. Wir trafen die deutsche Darstellerin, um mit ihr über ihren Auftritt in der großen Hollywoodproduktion zu reden und verblüffende Karaoke-Enthüllungen zu erfahren.



Der Astronaut: Sandra Hüller ist die deutsche Chefin im Sci-Fi-Blockbuster

Erst vor wenigen Wochen gewann Sandra Hüller nach Requiem (2006) ihren zweiten Silbernen Bären auf der 76. Berlinale: für ihre schauspielerische Leistung in Rose. Nach ikonischen Rollen wie in Toni Erdmann kam die deutsche Darstellerin zuletzt in Filmen wie The Zone of Interest auch auf dem internationalen Radar an. Für ihre Darstellung in Anatomie eines Falls erhielt sie sogar eine Oscar-Nominierung.

Nun schlüpft Sandra Hüller in Der Astronaut in die Rolle von Eva Stratt, die als pragmatische Leiterin angesichts der drohenden planetaren Auslöschung ein Team zusammenstellt, um die Erde vielleicht doch noch zu retten. Neben Ryan Goslings Hauptfigur spielt sie die wichtigste menschliche Rolle und teilt viele Szenen mit ihm.

Schaut hier den Trailer zu Der Astronaut - Project Hail Mary

Der Astronaut - Trailer 2 (Deutsch) HD

Moviepilot: Der Astronaut spielt größtenteils im Weltall. Warst du enttäuscht, dass du in den Rückblenden auf der Erde bleiben musstest und in diesem Sci-Fi-Blockbuster nicht aufs "Raumschiff" durftest?

Sandra Hüller: Ehrlich gesagt, hat mir der echte Flugzeugträger gereicht. Ich würde nicht mit Ryan Gosling tauschen wollen. Ich finde unfassbar toll, was der da macht. Die ganzen körperlichen und emotionalen Fähigkeiten, um so einen Film zu 95 Prozent allein zu tragen. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde.

Ich kannte ihn vorher überhaupt nicht. Aber ich kannte natürlich seine Arbeit und bin ein großer Fan. Er ist ein überraschend kollegialer Mensch, der viele Ideen hat und schier endlos improvisieren kann. Es wird nie langweilig mit ihm und trotzdem macht er das nie für sich selbst oder die Kamera. Stattdessen geht es ihm immer darum, in Kontakt miteinander zu sein.

Er liebt den Dialog und die Zusammenarbeit. Und das ist natürlich für eine Geschichte über die Zusammenarbeit zwischen Menschen und anderen Wesen sehr hilfreich. Deswegen war er auch die ideale Besetzung für Dr. Ryan Grace. [Vorlagenautor] Andy Weir hat die Rolle, glaube ich, für ihn geschrieben und hat ihm das Manuskript gegeben, bevor das Buch herauskam.

Es gibt einen tollen Moment in Der Astronaut, wo du Karaoke singst. Wie kam diese Szene zustande? Musstest du das üben?

Ich habe es einen Tag vorher erfahren, dass ich da singen werde. Also habe ich ein Lied herausgesucht und zu Hause mein Kind noch gefragt, ob das cool ist oder ob nur ich das denke. Und dann wurden die Rechte dafür besorgt.

Warte, du hast also Harry Styles' "Sign of the Times" für Der Astronaut ausgesucht? Das Lied passt ja wie die Faust aufs Auge!

Eben. Das dachte ich auch. Ich musste natürlich etwas finden, was ich singen konnte, ohne mir dabei irgendetwas zu verknoten. Und das war in meiner Stimmlage. Es gab von der Produktion auch ein paar Vorschläge, aber die haben entweder thematisch nicht so richtig gepasst oder waren für mich stimmlich zu schwierig.

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Die Rolle der Eva Stratt ist sehr direkt und kompromisslos angelegt und wird als humorlos eingeführt. Hast du bei einer so großen internationalen Produktion darüber nachgedacht, inwiefern du hier als Deutsche dein Heimatland repräsentierst? Also, ob du Klischees abbilden oder brechen willst?

Nein. Für mich war nur entlastend, dass ich mich nicht um einen Akzent oder so kümmern musste. Ich brauchte keinen Dialekt-Coach. Und [Eva Stratts] Dialogzeile, sie sei "nicht gut mit Witzen", habe ich gesagt. Der "Klopf Klopf"-Witz sollte nämlich vorkommen, weil er auch im All zwischen Rocky und Ryland Grace auftaucht. Und man kennt ja diese "Knock-Knock"-Witze – nur ich kenne sie natürlich nicht – also konnte ich nur sagen: "Das kann ich nicht." Und das ist dann im Film gelandet.

Du spielst gleichermaßen in deutschen und internationalen Filmen mit. Hast du eine Regel, was eine Rolle mitbringen muss, damit du sie verkörpern willst?

Karaoke. [grinst] Nein, es ist tatsächlich einfach eine Bauchentscheidung. Das kann ich nicht erklären. Und der Rest ist projektabhängig, zeitabhängig und ortsabhängig.

Ohne es zu spoilern: Deine Figur trifft am Ende eine kontroverse Entscheidung zum Wohl der Gemeinschaft. Hast du darüber nachgedacht, ob du an Evas Stelle genauso gehandelt hättest?

Wir haben untereinander auf jeden Fall viel darüber diskutiert, was das bedeutet. Die beiden Regisseure Chris und Phil haben mich vorher sogar gefragt, ob ich ein Problem damit habe, dass sie so eine Entscheidung trifft. Aber manchmal ist es eben spannend, wenn Figuren Sachen tun, die problematisch sind. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man ziemlich deutlich sieht, dass sie das nicht ohne Widerstand macht.

Wir bekommen dich außerdem in Old-Age-Make-up zu sehen. Ist das wie ein Blick in die Zukunft?

Genau so ist es. Das Gesicht wird gescannt, dann wird es erstmal digital gealtert und anschließend werden die Prosthetik-Teile angefertigt – es waren insgesamt 14, glaube ich. Dann werden die aufgebracht und alles wird noch bemalt. Das dauert alles ziemlich lange. Aber es ist echt ein schöner Moment, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken.

Der Astronaut ist ein großer Science-Fiction-Film. Hast du selbst einen Lieblingsfilm dieses Genres?

Ich gucke das eigentlich kaum. Gestern habe ich allerdings eine tolle Doku über Alien und Ellen Ripley gesehen. Als Kind habe ich natürlich E.T. geliebt. Und ich liebe Interstellar. Also: Doch, es gibt schon ein paar [Sci-Fi-Filme], die ich sehr mag.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Der Astronaut läuft seit dem 19. März 2026 in den deutschen Kinos.