Sandra Hüller spielt angeblich in Avengers: Doomsday mit: Das steckt hinter der riesigen Marvel-Überraschung

Avengers: Doomsday vereint unzählige Hollywoodstars vor der Kamera. Und offenbar auch eine der besten deutschen Schauspielerinnen unserer Zeit: Angeblich ist Sandra Hüller im Marvel-Film zu sehen.

Sandra Hüller hat schon jetzt ein gigantisches Jahr hinter sich: Zu sehen war sie etwa in Rose, dem Sci-Fi-Hit Der Astronaut - Project Hail Mary und der Tom Cruise-Satire Digger. Größer geht es eigentlich kaum. Aber Pustekuchen: Offenbar bekommen wir sie in Avengers 5: Doomsday noch dieses Jahr als MCU-Hexe zu sehen.



Sandra Hüller spielt offenbar eine Marvel-Hexe: So wurde das angebliche Casting enthüllt

Wie unter anderem Comicbookmovie und World of Reel übereinstimmend berichten, soll Hüller eine der sogenannten Latverianischen Hexen spielen – ein Dreiergespann von Gefolgsleuten des finsteren Doctor Doom mit immensen Kräften. Zu sehen waren sie unter anderem im Hintergrund des neuesten Avengers 5-Posters.

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Wie Hüllers Figur genau heißt, welche Kräfte sie besitzt oder wie ihre Story in Avengers: Doomsday verläuft, ist noch nicht bekannt. Offiziell bestätigt ist ihre Besetzung übrigens nicht: Vielmehr deutet die Besetzung einer Stuntfrau auf das Casting hin.

In der britischen Kartei für Stuntleute, dem British Stunt Register , besitzt Stuntfrau Stevie Parker nämlich drei neue Einträge: Sie hat offenbar die Schauspielerinnen Sandra Hüller, Katya Hazel Boirand und Josie Pocock gedoubelt. Ihr Einsatz für Hayley Atwell war zuvor bereits bekannt.

Wie World of Reel berichtet, gab es schon zuvor Hinweise auf Hüllers Besetzung – so fiel ihr Name etwa in einer Reddit -Diskussion über die Latverianischen Hexen. Hüller-Fans, die die Ausnahmeschauspielerin eher mit Independent-Rollen wie in Toni Erdmann oder The Zone of Interest verbinden, werden dennoch extrem überrascht sein. Doch auch wenn der Registereintrag eindeutig zu sein scheint: Bis zur offiziellen Bestätigung durch Marvel handelt es sich beim Casting um ein bloßes Gerücht.

Wann erscheint Avengers: Doomsday in den Kinos?

Avengers: Doomsday soll noch dieses Jahr, am 16. Dezember 2026, in den deutschen Kinos erscheinen. Regie führen Joe und Anthony Russo (Avengers: Endgame).