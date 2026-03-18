Sat.1 wirft Quiz-Formate um: Diese Shows fliegen aus dem Programm

Sat.1 war normalerweise der Heimsender für ausufernde und kreative Quiz-Formate. Jetzt tritt der Sender heftig auf die Bremse.

Wenn es einen Sender gab, der in der Vergangenheit mit Quiz-Formaten wie Glücksrad, Geh aufs Ganze! oder Die Quiz Show brillierte, dann war das Sat.1. Das Image des Quiz-Senders pflegen sie bis heute, auch wenn Sat.1 nun ein wenig mit seinem Rateprogramm zurückfahren möchte.



Sat.1 lässt diverse Quizshows pausieren: Diese Formate sind betroffen

Seit mehreren Jahren fährt Sat.1 wohl aus nostalgischen Gründen ein Wiederaufleben ikonischer Quizshows und ein umfassendes Programm voller Quiz-Formate auf. Damit soll es jetzt aber auch wieder zu Ende gehen, nachdem die Reichweite der Shows immer weiter abnimmt.



Nun will Sat.1 bei den meisten Quizshows den Stecker ziehen. Das Allgemeinquiz, Hast du Töne?, The Floor und The Connection sollen nach DWDL-Informationen erstmal pausieren. Nur das 1% Quiz kann sich auf potenziell neue Folgen freuen.

Weitere TV-News:

Sat.1 bringt neue Quizshow mit Jörg Pilawa ins Programm

Neben dem 1%-Quiz setzt Sat.1 auch auf eine neue Quizshow mit Jörg Pilawa namens Wer ist Deutschlands Superhirn? Damit adaptiert der Sender das französische Le Dernier Cercle, das von Warner Bros International TV Ltd. vertrieben wird. Die geplante Ausstrahlung soll im Sommer erfolgen.



Bei Wer ist Deutschlands Superhirn? müssen sich 50 Kandidat:innen in sechs immer kleiner werdenden Kreisen messen. Mit jeder Runde geraten die Kandidat:innen immer weiter ins Innere; wer wenig richtig rät, fliegt raus. Am Ende stehen sich im Finale nur die zwei besten Kandidat:innen gegenüber und spielen um 50.000 Euro. Bei Wer ist Deutschlands Superhirn? geht es neben reinem Wissen auch um logisches und räumliches Denken, visuelle Wahrnehmung und Rechnen.



Das 1% Quiz geht weiter: So könnt ihr die Show schauen

Das 1% Quiz bleibt weiterhin das Zugpferd bei Sat.1 und läuft unbeirrt weiter. Jeden Samstag gibt es um 18:00 Uhr auf Sat.1 eine weitere Folge. Auf Joyn können auch ältere Folgen gestreamt werden.

