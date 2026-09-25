Saw kehrt endlich zurück: Teil 11 der Horror-Reihe erreicht wichtigen Meilenstein

Seit 22 Jahren schockiert das Horror-Franchise Saw mit Jigsaws fiesen Todesfallen. Jetzt steht dem Neustart der Reihe nichts mehr im Wege und Moviepilot hat alle Infos für euch.

Exakt drei Jahre ist es her, seit das Horror-Franchise um den berüchtigten Jigsaw-Killer mit Saw X auf der Kinoleinwand vertreten war. Die Wiederbelebung von John Kramer und Amanda Young wurde von Fans und Kritik positiv aufgenommen. Eine weitere Fortsetzung wurde kurze Zeit später angekündigt, aber dann kam es hinter den Kulissen zur großen Krise.

Statt einer direkten Fortsetzung wird die legendäre Horror-Reihe unter der Schirmherrschaft des Originalschöpfers James Wan bald in eine neue Ära geführt. Der nächste Saw-Film kommt wirklich und jetzt steht fest, wer die Rückkehr der perfiden Todesspiele inszenieren wird.

Saw 11 findet Regisseur – er hat schon zwei Horror-Franchises wiederbelebt

Als Regisseur des nächsten Kapitels der Saw-Saga wurde Mike P. Nelson auserkoren. Der US-amerikanische Filmemacher steht unter anderem hinter dem Riesenschlangen-Horror Beware Boiúna, der am 8. Oktober 2026 in den deutschen Kinos startet. Mit seinen Horror-Schockern Wrong Turn – The Foundation und Silent Night, Deadly Night hat er bereits zwei Reboots bekannter Horror-Franchises auf der Kappe.

Die Fortsetzung der Reihe mit dem noch unbetitelten neuen Saw wurde von Jigsaws Gruselpuppe Billy persönlich in einem kurzen Video verkündet:

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Produzent James Wan erklärt zur Auswahl des neuen Saw-Regisseurs:

Den ersten Saw-Film zu machen war für mich ein prägendes Erlebnis. Daher war es mir besonders wichtig, einen Regisseur zu finden, der dieser Welt gerecht wird. Mike hat eine unverfälschte, unverwechselbare filmische Stimme und einen einfallsreichen Ansatz für dieses Genre. Und ich bin überzeugt, dass er der Filmreihe etwas wirklich Einzigartiges und Besonderes verleihen wird.

Ob der neue Saw-Film mit der bisherigen Jigsaw-Chronologie verbunden ist oder einen komplett eigenständigen Neustart der Reihe darstellt, ist derzeit noch nicht bekannt. Geschrieben wird Saw 11 vom Duo Gregory Weidman und Geoffrey Tock, das unter anderem das Drehbuch zum Netflix-Thriller In the Shadow of the Moon verfasst hat.

Nelson verspricht für den neuen Saw eine Rückbesinnung auf den Mystery-Ansatz des Originals und "neue verrückte, blutige Ideen". Fans können sich auf jeden Fall darüber freuen, dass das Franchise in sicheren Händen ist, da die originalen Saw-Schöpfer James Wan und Leigh Whannell als Produzenten direkt in die Entstehung des neuen Films involviert sind.

Die Rettung von Saw: Seit 16 Jahren steckt das Horror-Franchise in der Krise

Mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde Dollar zählt Saw zu den erfolgreichsten Horror-Franchises überhaupt. Doch seit Saw VII – Vollendung im Jahr 2010 einen vorzeitigen Schlusstrich unter die Gesamthandlung der Jigsaw-Saga zog, steckt das Franchise in einer Identitätskrise. Mit Jigsaw (2017) sowie Saw: Spiral (2021) und Saw X (2023) folgten drei unterschiedliche Versuche, an frühere Erfolge anzuknüpfen und Wege zu finden, wie die Reihe kreativ fortgesetzt werden kann.

Nachdem Saw X über 125 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielen konnte, war eine Fortführung der hier begonnenen Story, die chronologisch zwischen dem Original und Saw II verortet war, so gut wie sicher. Das Sequel Saw XI wurde samt Kinostart verkündet und auch ein erster Drehbuchentwurf lag bereits vor. Aufgrund eines Streits zwischen den Produzenten Oren Koules und Mark Burg, die mit ihrer Firma Twisted Pictures hinter der Reihe standen, kam die Produktion jedoch nie in Gang.

Nachdem es kurzzeitig so aussah, als wäre das Saw-Franchise womöglich für immer begraben, erfolgte im Juni 2025 die erlösende Botschaft: Jason Blums Horrorschmiede Blumhouse Productions kaufte Twisted Pictures' Teilhabe an den Franchise-Rechten (zu 50 Prozent geteilt mit Lionsgate), um James Wan die kreative Kontrolle über die Zukunft der Reihe zu übertragen.

Bis sich Fans davon selbst überzeugen können, ob der kreative Neustart von Saw das Vermächtnis von Jigsaw gebührend fortführen kann, dauert es noch eine Weile. Aktuell hat der elfte Saw-Film noch keinen Kinostart. Mit etwas Glück könnte es aber schon pünktlich zu Halloween 2027 wieder heißen: Ich möchte ein Spiel spielen.