Scarlett Johansson lässt eine der besten Horror-Reihen wiederauferstehen und hier ist der Trailer

Was vor über 50 Jahren mit einem der schockierendsten Horrorfilme überhaupt begann, wird jetzt mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle fortgeführt. Moviepilot hat den Trailer für euch.

Mike Flanagan ist mittlerweile sowas wie der J.J. Abrams des Horrors. Während sein Kollege vor einigen Jahren sowohl Star Trek als auch Star Wars im Sci-Fi-Bereich übernommen hatte, wird Flanagan mittlerweile jedes Grusel-Projekt anvertraut, das nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aktuell könnt ihr seine neue Stephen King-Adaption Carrie auf Amazon sehen und gleichzeitig den offiziellen Trailer zu seinem diabolischen Film Der Exorzist: Märtyrer mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle auschecken.

Seht hier den deutschen Trailer zu Der Exorzist: Märtyrer:

Der Exorzist: Märtyrer - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es im ScarJo-Horrorfilm aus dem Exorzist-Franchise

Die New Yorker Ermittlerin Julie Miller (Johansson) feierte den größten Erfolg ihrer Karriere vor 13 Jahren, als sie dem satanistischen Serienkiller Father Sunday (John Leguizamo) das Handwerk legte. Als jedoch die blasphemisch hergerichtete Leiche eines Messdieners aufgefunden wird, mit dessen Blut ihr Name an die Wand einer Krypta geschrieben wurde, wird eins klar: Der Alptraum ist noch lange nicht vorbei und hat viel größere Ausmaße, als Detective Miller es sich ausgemalt hat.

Während sie zusammen mit Father William (Chiwetel Ejiofor) und Nachwuchsermittlerin Detective Gina Restrepo (Sasha Calle) Nachforschungen anstellt, entdecken sie schließlich eine unheimliche Verbindung zwischen einer alten bösen Macht und mehreren Serienkillern der kriminologischen Geschichte. Und wie wir am Ende des Trailers sehen können, macht das Böse auch nicht vor Millers Sohn halt ...

So viele Filme gibt es bereits im Der Exorzist-Franchise:

Der Anfang einer neuen Exorzist-Trilogie

Mike Flanagan, den man sonst für zahlreiche Netflix-Horrorserien wie Spuk in Hill House oder Midnight Mass kennt, schrieb das Drehbuch zu Der Exorzist: Märtyrer und führte auch eigenständig Regie. Gegenüber Esquire bezeichnete er seinen kommenden Film als Mischung aus Sieben und Das Schweigen der Lämmer, was man dem Trailer auch durchaus entnehmen kann.

Insgesamt handelt es sich bei Der Exorzist: Märtyrer um den siebten Film aus der seit 1973 bestehenden Horror-Reihe. Und das Beste für Fans von Flanagan: Es soll der Auftakt einer Trilogie innerhalb des Traditions-Franchise sein.

Leider kommt Der Exorzist: Märtyrer nicht mehr zur aktuellen Spooky-Season in die Lichtspielhäuser, sondern schleicht sich erst am 11. März 2027 ins Kino.