Vor 30 Jahren trat sie zum ersten Mal in einem Film auf, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Heute ist sie aus dem Blockbuster-Kino nicht mehr wegzudenken, doch ihre Karriere startete 1994 in dem Film North. Erkennt ihr das blonde Mädchen von damals wieder?

Als Black Widow mischte Scarlett Johansson zuletzt das Marvel Cinematic Universe auf und ist seit 2025 auch das Gesicht der Jurassic Word-Reihe: Die Schauspielerin ist heute aus Hollywood kaum mehr wegzudenken und sowohl im Blockbuster- als auch Indie-Kino zu Hause.

Ihre Karriere begann bereits vor 30 Jahren in einer fast vergessenen Abenteuer-Komödie – als neunjähriges junges Mädchen an der Seite von Weltstars wie Bruce Willis.

Scarlett Johansson gab ihr Filmdebüt vor 30 Jahren in der Abenteuer-Komödie North

Zwei Jahre bevor Scarlett Johansson ihre erste Hauptrolle in dem Film Manny & Lo zum Besten gab, hatte die junge Schauspielerin 1994 ihr Filmdebüt mit einer kleinen Nebenrolle in der Abenteuer-Komödie North von Stand by Me-Regisseur Rob Reiner. An der Seite vom späteren Herrn der Ringe Elijah Wood und Stirb Langsam-Star Bruce Willis ist sie dort nur wenige Sekunden zu sehen.

Der Film dreht sich um den von Wood gespielten Jungen North, der mit dem Familienleben und seinen Eltern unzufrieden ist. Er lässt sich fortan durch einen Gerichtsbeschluss von ihnen scheiden und macht sich auf die Suche nach neuen Erziehungsberechtigten. Dabei läuft ihm immer wieder ein seltsamer Mann im Osterhasen-Kostüm (Willis) über den Weg.

Scarlett Johansson schlüpft in dem Film in die Rolle der kleinen Laura, die zu einer potenziellen neuen Familie für North gehört. Als Familienmitglied der Nelsons macht auch sie kurz Bekanntschaft mit dem jungen North.

North ebnete Scarlett Johansson trotz Kassen-Flop eine erfolgreiche Karriere

Während die Kritik den Film damals verriss und unter anderem von Roger Ebert als "einen der schlechtesten Filme, die je gemacht wurden" betitelt wurde, war die Abenteuer-Komödie auch auf finanzieller Ebene ein absoluter Flop. Das Budget von 40 Millionen US-Dollar konnte mit einem Einspielergebnis von nur 7 Millionen um Längen nicht wieder ausgeglichen werden.

Den Karrieren von Willis, Wood und auch Scarlett Johansson hat die schlechte Performance des Films aber offenbar keinen Abbruch getan. Johansson wurde durch North sogar eine unglaublich erfolgreiche Karriere geebnet, die in darauffolgenden Jahren Filme wie Im Sumpf des Verbrechens (1995) mit Sean Connery, dem Kevin - Allein zu Haus-Sequel Wieder allein zu Haus (1997) und Sofia Coppolas Lost in Translation (2003) hervorbrachte, ehe sie in den späten 2000ern zur Hollywood-Ikone heranwuchs.

Falls ihr euch Johanssons Filmdebüt einmal selbst anschauen wollt, müsst ihr wohl oder übel auf das physische Medium zurückgreifen. North findet sich aktuell in keiner Streaming-Flat und auch bei keinem VoD-Anbieter. Es gibt die Abenteuer-Komödie aber als DVD von Kinowelt zum Kauf.