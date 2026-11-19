Jahrelang warteten die Fans auf den Black Widow-Film mit Scarlett Johansson. Dabei wäre es beinahe noch vor dem MCU zum ersten Film über die Superheldin gekommen.

Mit ihrem ersten Auftritt in Iron Man 2 eroberte Scarlett Johansson als Black Widow die Herzen des Publikums. Langjährige Comicfans kannten die ehemalige russische Spionin natürlich schon länger und das dürfte der Hauptgrund sein, weshalb noch vor ihrem Auftritt im MCU ein Film mit der Heldin geplant war.

Black Widow gehört seit vielen Jahren zur Stammbesetzung der Avengers und bringt genug Geschichten mit, dass sich ein Solo-Film schon in den 2000er-Jahren gelohnt hätte. Allerdings hat der Markt damals etwas anderes entschieden.

Der Black Widow-Film scheiterte aufgrund von anderen Actionfilmen mit weiblichen Hauptrollen

Die frühen 2000er markierten den Start der großen Comic-Blockbuster. Mit X-Men und Spider-Man kamen die Marvel-Helden auf die Kinoleinwand und kurz darauf wurde in allen Ecken des Marvel-Universums nach den nächsten Filmheld:innen gesucht. X-Men und X-Men 2-Autor David Hayter schrieb damals ein Drehbuch für einen Black Widow-Film, wie laut Slashfilm mehrere Quellen berichteten.

Hayters Story hätte den Ursprung von Black Widow in der Sowjetunion beleuchtet und die Handlung um eine Reihe von Nuklearraketen gewoben. Nach dem Untergang des Sowjetunion wäre Natasha in die USA gekommen, wo ihr Mentor Ivan Petrovich (Crimson Dynamo) sie aufgespürt hätte.

In dieser Zeit gab es allerdings viele Actionfilme mit weiblichen Hauptfiguren, wobei Kill Bill und Lara Croft: Tomb Raider die erfolgreicheren waren. Andere Filme des Genres kamen beim Kinopublikum nicht so gut an. Daher sagte das Studio das Projekt wieder ab, da die Zeit dafür nicht reif war.

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Auch Catwoman fiel beim Publikum durch

Ob ein Black Widow-Film dennoch eine Chance gehabt hätte, ist natürlich schwer zu sagen. Allerdings veröffentlichte Comic-Konkurrent DC ebenfalls 2004 Catwoman. Der Film floppte an den Kinokassen und fiel sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum durch.

Also möglicherweise hatten die Studiobosse den richtigen Riecher, zunächst auf den Black Widow-Film zu verzichten. Dennoch wäre es schön gewesen, wenn wir nicht so lange hätten warten müssen, bis wir den MCU-Film mit Natasha nachgereicht bekommen haben.