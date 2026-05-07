Scarlett Johansson hat gerade für eines der wohl spannendsten Filmprojekte ihrer Karriere unterschrieben

Schauspielstar Scarlett Johansson wird die Hauptrolle im nächsten Film von Hereditary-Regisseur Ari Aster spielen. Damit übernimmt sie wohl einen der unkonventionellsten Parts ihrer Karriere.

Nach ihrer Marvel-Karriere als Black Widow bleibt Scarlett Johansson in der Filmbranche ein vielbeschäftigter Star. Zuletzt brachte sie unter anderem die Jurassic World-Reihe auf neuen Kurs, während sie mit Eleanor die Große ihren ersten Film als Regisseurin realisierte. Außerdem wird sie im neuen Exorzist-Film mitspielen, der dieses Jahr in Produktion geht.

Jetzt steht noch ein neues, spannendes Projekt für Johanssons Karriere fest. Sie spielt die Hauptrolle im nächsten Film von Ari Aster.

Neuer Ari Aster-Film mit Scarlett Johansson ist noch geheim

Wie unter anderem Deadline berichtet, übernimmt der Star die Hauptrolle im neuen Ari Aster-Film mit dem Titel Scapegoat. Das Projekt entsteht unter der Leitung des angesagten Produktionsstudios A24, das auch für die vergangenen Filme von Aster verantwortlich war. Inhaltliche Details zu Scapegoat werden derzeit unter Verschluss gehalten.

Fest steht aber, dass Johansson damit einen ziemlich unkonventionellen Weg gehen wird, denn Asters Filme stehen für unbequem-verstörenden Horror (Hereditary – Das Vermächtnis), sperrige Mindfuck-Albträume (Beau is Afraid) oder schrille Satiren (Eddington).

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Asters letztem Kinofilm Eddington schauen:

Eddington - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der Regisseur wagt sich neben reinem Horror auch gerne in absurde Comedy-Sphären vor. Bleibt abzuwarten, welche tonale Richtung sein neuer Film Scapegoat dann einschlagen wird. So oder so dürfte es wieder eine besondere Seherfahrung werden.

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Wann startet Scapegoat mit Scarlett Johansson im Kino?

Laut Deadline sollen die Dreharbeiten zum neuen Aster-Film später dieses Jahr noch beginnen. Vorher ist Johansson erstmal noch mit dem Dreh des neuen Exorzist-Films beschäftigt. Außerdem spielt sie offenbar eine Rolle in der heißerwarteten Superhelden-Fortsetzung The Batman 2, die ebenfalls bald gefilmt werden soll.

Falls die Dreharbeiten zu Scapegoat noch 2026 starten können, rechnen wir frühestens Mitte oder Herbst 2027 mit einem Kinostart des neuen Ari Aster-Films.