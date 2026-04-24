Scarlett Johansson legt einen ihrer vergessenen 2000er-Filme als Netflix-Serie neu auf – er wurde damals von der Kritik zerrissen

2007 spielte Scarlett Johansson in einem Film mit, an den sich heute kaum noch jemand erinnert. Doch die Bestsellerverfilmung wird fast 20 Jahre später zur Netflix-Serie.

In ihrer bisher schon über 30-jährigen Karriere war Scarlett Johansson in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen, bei denen es nicht immer leicht fällt, den vollen Überblick zu behalten. Einer ihrer eher in Vergessenheit geratenen Werke ist Nanny Diaries aus dem Jahr 2007, in dem der Marvel-Star in die Rolle einer Nanny schlüpfte, die die High Society in New York zu enttarnen drohte.

Fast 20 Jahre später soll die Geschichte nach dem Bestseller von Emma McLaughlin und Nicola Kraus noch einmal neu aufgelegt werden. Und Johansson hat wieder ihre Finger mit im Spiel.

2000er-Komödie Nanny Diaries mit Scarlett Johansson wird zur Netflix-Serie

Wie Deadline exklusiv berichtet, soll The Nanny Diaries zur Serie für Netflix werden. Scarlett Johansson fungiert bei dem Projekt als ausführende Produzentin und brachte die Idee für eine Neuverfilmung gemeinsam mit Greg Berlanti ins Rollen, der mit seiner Produktionsfirma Berlanti Productions und Warner Bros. Television hinter der Serie steht.

Johansson arbeitete mit Berlanti als Regisseur an dem Apple TV-Film To the Moon, wo die beiden erstmals über eine The Nanny Diaries-Serie gesprochen haben sollen. Jetzt wird das Vorhaben tatsächlich umgesetzt. Amy Chozick (The Girls on the Bus) und Jenny Bicks (Sex and the City) werden bei The Nanny Diaries als Drehbuchautorinnen, Showrunnerinnen und ausführende Produzentinnen fungieren.

Der Roman The Nanny Diaries ist 2002 erschienen und wurde zum internationalen Bestseller, der in über 20 Sprachen übersetzt wurde. 2007 wurde der Stoff als Kinofilm unter der Regie von Shari Springer Berman mit Johansson in der Hauptrolle adaptiert.

Die Schauspielerin verkörperte darin die aufstrebende, aber mittellose Autorin Annie, die sich mit einem Job als Nanny in New York etwas Geld dazuverdienen möchte. Sie taucht in die High Society der Upper East Side ein und findet dort eine Welt des maßlosen Exzesses vor. Als ihr ein Buchdeal angeboten wird, in welchem sie die geheime Welt der Reichen und Schönen entlarven soll, beginnt sie ein Doppelleben zu führen, das immer komplizierter wird, als ihr bestimmte Menschen ans Herz wachsen.

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Der Film konnte damals gegen ein Budget von rund 20 Millionen US-Dollar laut Box Office Mojo über 47 Millionen wieder einspielen. Die Reaktionen fielen jedoch eher bescheiden aus. Bei der Moviepilot-Community kommt der Film etwa auf eine Wertung von 5,8 von 10 Punkten bei über 600 Stimmen. Bei Rotten Tomatoes bringt es Nanny Diaries auf nur 34 Prozent positive Kritiken, das Publikum ist mit 51 Prozent nur unwesentlich gnädiger. Ob die Serie besser ankommt, muss sich erst noch zeigen.

Wann kommt die The Nanny Diaries-Serie zu Netflix?

Da sich die Serie in der frühen Entwicklungsphase bei Netflix befindet, wird es noch einige Zeit dauern, bis wir die The Nanny Diaries-Serie zu Gesicht bekommen werden. Denkbar wäre ein Streaming-Start ab Ende 2027, wahrscheinlicher 2028.

Es ist nicht davon auszugehen, dass Scarlett Johansson noch einmal in der Rolle von Annie zurückkehrt. Details zum Cast der neuen Serie wurden noch nicht bekanntgegeben.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.

