Scarlett Johansson über Robert Redford: "Er war unglaublich geduldig und nahm sich die Zeit, mir zu vermitteln, in welcher Lage sich meine Figur gerade befand"

Auch ein Megastar wie Scarlett Johansson fängt mal klein an. Lange bevor sie mit Marvel richtig durchstartete, stand sie mit Robert Redford vor der Kamera, der ihr eine Art Mentor wurde.

Vor fast genau einem Jahr ist die amerikanische Schauspielgröße Robert Redford von uns gegangen. Unvergessen bleibt er für zahlreiche Western wie Butch Cassidy und Sundance Kid, aber das war nur eine Seite der Hollywood-Legende. Zehn Mal führte er auch selbst Regie, was ihn in den 90er Jahren mit einer der heute erfolgreichsten Schauspielerinnen zusammenführte. Für seinen Film Der Pferdeflüsterer stand er nämlich mit einer damals gerade mal zwölf Jahre alten Scarlett Johansson vor der Kamera.

Scarlett Johansson erinnert sich noch immer gerne an die Arbeit mit Robert Redford zurück

Im berührenden Drama von 1998 spielt Redford den talentierten Tiertrainer Tom Booker, der besondere Einfühlsamkeit gegenüber Pferden beweist. Mit dieser Gabe versucht er der traumatisierten Teenagerin Grace (ScarJo) zu helfen, die mit ihrem Pferd Pilgrim nur knapp dem Tod entging, während ihre beste Freundin und deren Pferd weniger Glück bei dem verheerenden Unfall hatten. Um psychisch heilen zu können, müssen Pferd und Mädchen nun wieder zueinander finden.

Bereit im Premierenjahr von Der Pferdeflüsterer hatte die junge Johansson im Interview mit Today (via People ) sehr nette Worte für ihren Regisseur und Schauspielmentor übrig:

Die Zusammenarbeit mit ihm war großartig. Ich glaube, es hat sehr geholfen, dass er sowohl Schauspieler als auch Regisseur war, denn wir konnten uns so gut verständigen. Man kann es wohl nicht direkt Schauspieler-Fachsimpelei nennen, das wäre nicht das richtige Wort, aber es bestand einfach eine besondere Verbindung zwischen uns.

Viele Jahre später ist ScarJo ein Superstar, den man unter anderem als Black Widow aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) kennt. Durch dieses war sie auch noch einmal mit Robert Redford im selben Film vertreten, als beide in Avengers: Endgame auftauchten – für ihn die letzte Leinwandrolle.

Erst im vergangenen Jahr erinnerte sich Scarlett Johansson ein weiteres Mal an ihre damalige Zusammenarbeit an Der Pferdeflüsterer (via Deadline ):

Er war unglaublich geduldig und nahm sich die Zeit, mir zu vermitteln, in welcher Lage sich meine Figur gerade befand, was geschehen war und woher ich in der Geschichte kam. Er erzählte mir die Geschichte, die ganze Geschichte, bis hin zu jenem Punkt. Das war enorm hilfreich. Es war auch sehr aufschlussreich, denn ich war damals noch eine junge Schauspielerin. Ich arbeitete an einem großen Film, es herrschte viel Trubel und doch nahm er sich die Zeit. Inmitten einer riesigen, überwältigenden Produktion schuf er einen intimen Raum.

Am Ende folgte Johansson ihrem Mentor sogar in die Fußstapfen und wurde selbst zur Regisseurin. Nach zwei kleineren Projekten erschien 2025 ihr erster abendfüllender Spielfilm Eleanor die Große.

Wo ihr Der Pferdeflüsterer aktuell streamen könnt

Wer sich jetzt mit Robert Redford und Scarlett Johansson auf die Koppel begeben möchte, findet Der Pferdeflüsterer bei Disney+ im Streaming-Abo. Alternativ gibt es den Film auch als Leih- und Kauftitel bei anderen Anbietern wie Amazon oder Apple TV.

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