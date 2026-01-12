Scarlett Johansson vom Thron gestoßen: Es gibt eine neue erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten

Vor ein paar Wochen hat es sich bereits angekündigt. Jetzt ist es passiert: Scarlett Johanssons Rekord als erfolgreichster Hollywood-Star wurde von einer Kollegin gebrochen.

Wer ist der erfolgreichste Hollywood-Star? Bis vor wenigen Stunden konnte Scarlett Johansson dank großen Franchises wie Marvel und Jurassic World diese Trophäe für sich beanspruchen. Nach dem Wochenende hat sich die Reihenfolge in den All-Time-Charts jedoch geändert und es gibt eine neue Box-Office-Königin.

Über 15 Milliarden US-Dollar: Zoe Saldaña ist die erfolgreichste Schauspielerin Hollywoods

Zoe Saldaña übernimmt die Führung in der Liste der erfolgreichsten Schauspieler:innen. Mit Avatar: Fire and Ash ist sie aktuell auf der großen Leinwand zu sehen. Der Sci-Fi-Blockbuster hat bereits über 1,2 Milliarden US-Dollar eingespielt und folgt auf zwei Filme, die sogar die Zwei-Milliarden-Marke geknackt haben.

Saldaña ist jedoch nicht nur aus Avatar bekannt, wo sie als Neytiri ihre Heimat Pandora gegen menschliche Invasoren verteidigt. In Star Trek spielte sie Lt. Nyota Uhura und im Marvel Cinematic Universe war sie als Gamora unterwegs, anfangs nur in den Guardians of the Galaxy-Filmen, später auch in den Avengers-Abenteuern.

The Numbers führt eine Liste mit den erfolgreichsten Hollywood-Stars mit tragenden Rollen in einem Film oder Franchise. Der jüngste Stand zeigt zwar noch ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Johansson (15,401 Milliarden US-Dollar) und Saldaña (15,343 Milliarden US-Dollar). Nach dem Wochenende sollte diese jedoch bald aktualisiert werden und Saldaña die Führung übernehmen.

Scarlett Johansson ist geschlagen: So sieht die neue Top 10 der erfolgreichsten Schauspieler:innen aus

Das lässt sich aus den Box-Office-Zahlen von Deadline kombinieren: Rund 87 Millionen US-Dollar konnte Avatar 3: Fire and Ash an seinem vierten Wochenende weltweit einspielen. Damit schießt Saldaña an Johansson vorbei – und das Ende der Kinoauswertung von Fire and Ash ist noch lange nicht in Sicht.

Die erfolgreichsten Hollywood-Stars aller Zeiten:

Avatar 3: Fire and Ash läuft seit dem 17. Dezember 2025 im Kino. Laut aktuellem Plan sind zwei weitere Fortsetzungen geplant, die 2029 und 2031 erscheinen sollen. Sollten diese ähnlich erfolgreich werden, kann Saldaña die Spitzenposition in der Liste der erfolgreichsten Schauspieler:innen womöglich langfristig verteidigen.