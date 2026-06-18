Scarlett Johanssons große neue Schocker-Rolle soll sich um Influencer drehen – das echte Vorbild ist berüchtigt

Scarlett Johansson wird mit Horror-Meister Ari Aster den Film Scapegoat drehen. Der Film soll gerüchteweise die Story einer Chirurgin und ihres Kleinkriegs nach dem Tod eines Influencers erzählen.

Es könnte eines der spannendsten Filmprojekte ihrer illustren Karriere werden: Scarlett Johansson hat kürzlich für eine Hauptrolle in Scapegoat unterschrieben, dem neuen Film von Midsommar- und Eddington-Regisseur Ari Aster. Die Seite Nexus Point News will jetzt erste Details zur Story herausgefunden haben.

Scarlett Johansson lässt Influencer sterben, der Jake Paul nachempfunden sein soll

Dem Gerücht von der Medienseite zufolge wird Johansson eine Chirurgin spielen, die an einem von Influencer und Medienpersönlichkeit Jake Paul inspirierten Mann operieren muss. Doch der Patient stirbt ihr unter dem Messer weg. Dessen Frau und Bruder verwandeln in der Folge ihr Leben in einen Alptraum.

Auch die letztgenannten Figuren sollen wahre Vorbilder haben: Für den Bruder stand angeblich Logan Paul Pate, für die Ehefrau die Witwe des ermordeten konservativen US-Aktivisten Charlie Kirk und Erika Kirk.

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Jake Paul gilt aus diversen Gründen als umstritten. Ihm wird unter anderem extrem respektloses Verhalten in Prank-Videos und unsportliches Kalkül bei seinen Boxkämpfen vorgeworfen. Eine Übersicht findet sich beim Rolling Stone .

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Ob die Informationen zur Handlung von Scapegoat den Tatsachen entsprechen, lässt sich momentan noch nicht feststellen. Offizielle Stellungnahmen von Aster oder Johansson gibt es nicht, die Quellen von Nexus Point News sind ebenfalls unbekannt.

Wann soll Scarlett Johanssons große Schocker-Rolle ins Kino kommen?

Scapegoat hat bisher keinen deutschen Starttermin. Wir rechnen allerdings nicht vor Ende 2027 mit einer Veröffentlichung. Es handelt sich um Asters fünften Kinofilm als Regisseur.