Scary Movie 6 bricht zum Start alle Rekorde: Das hat in über 25 Jahren kein Film der Reihe geschafft

Ist Scary Movie nach all den Jahren immer noch ein Hit-Garant? Die Zahlen von Teil 6 geben eine eindeutige Antwort auf die Frage. Sogar Scream muss sich erneut geschlagen geben.

Seit über 25 Jahren macht sich die Scary Movie-Reihe über die größten Horrorfilme und prägenden Momente der Popkultur lustig. Als nach langer Pause ein neuer Teil der Spoof-Comedy angekündigt wurde, breitete sich jedoch Skepsis aus. Funktioniert der Humor heute noch? Und will überhaupt jemand Scary Movie 6 sehen?

Ausgehend von den Kinozahlen am Wochenende ist der Horrorspaß gefragter denn je. Scary Movie 6, der ähnlich wie Halloween (2018) und Scream (2022) mit offiziellem Titel einfach nur Scary Movie heißt, setzte sich zum Start an die Spitze der Kino-Charts, brach den Franchise-Rekord und heimste einen ganz besonderen Triumph ein.

Scary Movie 6 liefert Bestleistung an den Kinokassen ab

Deadline schlüsselt die Zahlen auf: 55 Millionen US-Dollar konnte Scary Movie 6 am ersten Wochenende in den USA einspielen – der beste Start der Reihe. Dazu gesellen sich 50,5 Millionen Dollar aus den internationalen Märkten, sodass wir uns bei einem bisherigen Gesamteinspielergebnis von 105,5 Millionen US-Dollar befinden.

Damit hat Scary Movie erneut die Scream-Reihe übertroffen. Schon der erste Teil zog den ikonischen Slasher nicht nur durch den Kakao, sondern besiegte ihn auch haushoch an den Kinokassen. Scream 7 startete dieses Jahr mit einem Franchise-Bestwert von 97 Millionen US-Dollar – und muss sich Scary Movie 6 geschlagen geben.

In Deutschland konnte die Fortsetzung ebenfalls den ersten Platz der Kino-Charts für sich verbuchen. Bei Spot gibt es konkrete Zahlen dazu: 410.000 Tickets wurden verkauft, was einem Umsatz von 4,1 Millionen Euro und dem viertbesten Start des Jahres entspricht. Gezeigt wurde der Film hierzulande in 508 Spielstätten.

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Mega-Combeack für Scary Movie

Über eine Dekade hat sich Scary Movie nicht im Kino blicken lassen. Dank Nostalgie und der Aussicht auf eine unterhaltsame Parodie, die trotz schlechter Kritiken beim Publikum ganz gut ankommt (69 Prozent Audience-Score bei Rotten Tomatoes), konnte sogar jetzt schon das Gesamteinspielergebnis von Teil 5 übertroffen werden.

So viel haben die Scary Movie-Filme bisher eingespielt:

Scary Movie 6 kostete laut Branchenberichten rund 30 Millionen US-Dollar. Dazu kommt ein unbeziffertes Marketing-Budget. Mit den über 100 Millionen Dollar, die der Film jetzt schon gemacht hat, kann sich Paramount über eine Erfolgssgeschichte freuen. Dem nächsten Teil, Scary Movie 7, dürfte damit nichts im Weg stehen.