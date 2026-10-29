Schauspiel-Legende Patrick Stewart ist tot: Er wird für immer als Captain Jean-Luc Picard in Erinnerung bleiben

Die britische Schauspiel-Legende Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Er war Captain Jean-Luc Picard im Star Trek-Universum und Charles Xavier in der X-Men-Reihe.

Wie der Hollywood Reporter soeben berichtete, ist Patrick Stewart am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026 im Alter von 86 gestorben. Er war in seinem Anwesen in Los Angeles nach kurzer Alzheimer-Erkrankung und Demenz bei seinem Ableben von Familie und Freunden umgeben. Seine Sprecherin Kelly Bush Novak beschrieb seine letzten Stunden:

Er wurde von der warmen Umarmung seiner Familie und Freunde gehalten, umgeben von Live-Musik, Gebeten, Tränen, Lachen und jener tiefen Ergriffenheit, wie sie nach einem Leben voller Hingabe an uns alle nur er hervorrufen konnte. Wir werden die friedvolle Gelassenheit und Nachdenklichkeit auf seinem Gesicht für immer in Ehren halten – eine bleibende Erinnerung an seine unbezwingbare Anmut.

Patrick Stewarts Rollen im Star Trek- und im X-Men-Universum sind weltbekannt und bleiben in Erinnerung. Beidseits unnahbar und väterlich eroberte er als Captain Jean-Luc Picard und Charles Xaver die Weltbühne. Erst im Fernsehen, dann im Kino kam die ganze Welt in den Genuss seiner jahrzehntelangen Ausbildung bei der Royal Shakespeare Company, die er erst in seinen 40ern für ein großes Publikum vor die Kamera brachte. "Ohne Zweifel ist Jean-Luc die bedeutendste Rolle meiner Karriere", resümierte er vor nicht einmal fünf Monate in einem Interview.

Weltberühmt mit 47: Star Trek war Patrick Stewarts später internationaler Durchbruch

Auch wenn Stewart schon vor der Star Trek-Neuerfindung 1987 mit Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert spannende Film- und Fernsehrollen spielte, hatten sie nicht die Durchschlagskraft eines Jean-Luc Picards. In den 80ern spielte er zuvor beispielsweise König Leondegrance im Fantasy-Epos Excalibur, Gurney Halleck in David Lynchs Dune und Henry Grey im Historienfilm Lady Jane.

Patrick Stewarts Glatze hätte ihm tatsächlich beinahe seinen Durchbruch gekostet – was für ein Glück, dass sich Star Trek-Schöpfer und -Produzent Gene Roddenberry überzeugen ließ. Roddenberry war erst skeptisch, ob der Brite das richtige Gesicht für die neue Star Trek-Generation sei. Heute ist die Halbglatze und spätere Glatze neben seiner Stimme Stewarts ikonischstes Merkmal.





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