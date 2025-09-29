The Pitt hat schon wieder den wichtigsten Emmy gewonnen: Spätestens jetzt solltet ihr die Serie nachholen

Die Anfang 2025 auf HBO Max erschienene Krankenhaus-Serie The Pitt begeisterte sofort, Staffel 3 steht bereits in den Startlöchern. Auch in Deutschland könnt ihr sie schauen, aber hierzulande ist sie immer noch ein Geheimtipp.

Braucht die Welt wirklich noch eine Ärzte-Serie? Eine Frage, die wohl manchen durch den Kopf geistert, wenn sie die Genre-typischen Bilder von Krankenhausbetten, stressgeplagten Mediziner:innen und Operationssälen sehen. Im Fall von The Pitt lautet die Antwort jedoch eindeutig: Ja!

Die Serie des US-Streaming-Dienstes HBO Max startete im Januar 2025 und versetzte Kritik und Zuschauerschaft gleichermaßen in Euphorie. Bei der diesjährigen Emmy-Verleihung ging The Pitt mit beeindruckenden 25 Nominierungen ins Rennen, u. a. auch als beste Dramaserie. Und genau diesen Preis konnte sie erneut (!) für Staffel 2 letzte Nacht bei der Emmy-Verleihung als bestes Dramaserie abräumen.

Die Webseite A Good Movie To Watch listete das Krankenhaus-Drama gar auf Platz 4 der 100 besten Serien der 2020er-Jahre. Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes wurden extrem hohe 96 von 100 Prozent für fast ausschließlich positive Kritiken vergeben. Kein Wunder also, dass The Pitt schon um eine 3. Staffel verlängert wurde, die bei HBO Max am 7. Januar 2027 an den Start geht. Deutsche Serien-Fans haben das Erfolgs-Drama wegen dem späten Start des Streaming-Dienstes HBO Max hierzulande aber teils noch immer nicht auf dem Schirm.

Notaufnahmen-Wahnsinn in Echtzeit: Darum geht es in The Pitt

Die von R. Scott Gemmill (Emergency Room) erdachte Serie spielt in der Notaufnahme des fiktiven US-Krankenhauses Pittsburgh Trauma Medical Center, genannt "The Pitt". Die komplette erste Staffel begleitet dabei in Echtzeit die Belegschaft um den leitenden Arzt Dr. Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle, der ebenfalls einen Emmy abräumte) während einer 15-Stunden-Schicht. Jede der 15 Episoden stellt dabei eine Stunde dieses Arbeitstages dar, ein ähnliches Konzept verfolgte beispielsweise schon der Serien-Klassiker 24.

Robby und sein Team, darunter die engagierte Krankenschwester Dana Evans (Katherine LaNasa), werden im Dienst mit einer Flut an Stresssituationen konfrontiert. Während sie nahezu pausenlos um das Leben der eingelieferten Patient:innen kämpfen, geraten sie selbst physisch und psychisch mehrfach an ihre Grenzen.

Seht hier den Trailer zu The Pitt, Staffel 1:

The Pitt - S01 Trailer (English) HD

Serien-Hype The Pitt startete ein ganzes Jahr verzögert in Deutschland

Während The Pitt Anfang 2025 im dort bereits etablierten Streaming-Dienst HBO Max in den USA startete, gab es die Plattform hierzulande noch gar nicht. The Pitt generiert einen Hype, aber in Deutschland konnte man es nirgends sehen, bis die erste Begeisterungswelle schon vorübergeschwappt war. Im Januar 2026 ging HBO Max auch bei uns an den Start und dementsprechend auch The Pitt.

Wer es bisher noch aufgeschoben hat, reinzuschauen, der hat jetzt nach dem erneuten Gewinn des Prestige-trächtigsten Emmys keine Ausreden mehr. Ihr findet Staffel 1 und 2 vollständig bei HBO Max.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.