Ihr werdet die beliebte Avengers-Szene mit neuen Augen sehen, wenn ihr wisst, warum Chris Evans seinen Mund verdeckt

In der allerletzten Szene von The Avengers verdrücken die Superheld:innen eine verdiente Runde Schawarmas – bis auf Chris Evans' Captain America. Der Grund dafür ist einfach nur lustig.

Wer mit der Post-Credit-Szene von Marvel's The Avengers vertraut ist, wird eventuell bemerkt haben, dass es eine Figur aus der fröhlich mampfenden Schawarma-Tischrunde gibt, die nicht isst. Denn wie sich herausstellte, war Captain America alias Chris Evans in dieser Szene leicht eingeschränkt.

Kein Schawarma für Captain America – und das ist der (ziemlich witzige) Grund dafür

Chris Evans war, was intensive Kau-Bewegungen betrifft, ausgerechnet in dieser berühmten Abspannszene komplett ausgeknockt. Und das aus einem sehr unterhaltsamen Grund: Der Schauspieler war gezwungen, eine Bart-Prothese zu tragen.

Die Geschichte dahinter führte Screenrant vor einigen Jahren aus. Angesichts seines nachfolgenden Filmprojekts Snowpiercer sollte sich der Schauspieler nämlich einen Bart wachsen lassen. Für seine vorherige Rolle in The Avengers musste der neu erworbene Bartwuchs allerdings wieder versteckt werden.

In einem Interview des Marvel Directors' Roundtable kommentierte Regisseur Joss Whedon:

Es war während... Als wir nach der Premiere im Hotel die Pressearbeit machten. Es gab einen Schawarma-Laden, etwa drei Blocks entfernt. Kevin Feige schickte alle dorthin. Evans hatte einen Bart. Also haben sie... Er sah aus wie Warren Beattys Dick Tracy, wie ein riesiger Kiefer, und er hat ihn einfach so versteckt [legt seine rechte Hand über seinen Kiefer].

Die Bart-Prothese hatte übrigens einige unangenehme Nebenwirkungen für Chris Evans, der währenddessen nicht nur auf Essen, sondern auch Lachen oder Sprechen verzichten musste. Dies führte bei seinen Schauspiel-Kolleginnen zu einiger Erheiterung.

Aus diesem Grund musste der Schauspieler den ein oder anderen Witz aus dem Avengers-Cast über sich ergehen lassen und war in der Schawarma-Szene insgesamt nicht sehr glücklich.

