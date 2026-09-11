"Scheitern gehört dazu": LOL Next-Moderatorin Hazel Brugger erklärt, was die neuen Content-Creator den Comedy-Stars voraus haben

Das Amazon-Publikum ist geteilter Meinung zu LOL Next. Hazel Brugger, die diesmal am Buzzer sitzt, wusste jedoch schon vorher, wie man am besten mit Comedy-Rückschlägen umgeht, und sieht sogar Vorteile.

Letzte Woche ist ein neuer Ableger zu Michael 'Bully' Herbigs LOL: Last One Laughing erschienen und hat unter dem Titel LOL Next Internetstars in den Nicht-Lachen-Raum der beliebten Amazon-Show gesteckt. Unter der Anleitung von Hazel Brugger erprobten sich zehn Content-Creator vier Folgen lang im Ernstbleiben.



Beim bisherigen LOL-Publikum ist die Zusatz-Show LOL Next, die sich an eine jüngere Generation richtet, nicht so gut angekommen. Mit einer schon bestellten 2. Staffel dürfte das Moderatorin Brugger, die selbst viermal in der Originalsendung dabei war, aber weniger stören. Zumindest, wenn man ihren eigenen weisen Worten glaubt.

LOL Next: Hazel Brugger übers Scheitern und die Vorteile von Internet-Stars

Zum Start aller vier Folgen der 1. Staffel von LOL Next am vergangenen Donnerstag konnte Komikerin Hazel Brugger die sehr gespaltenen Reaktionen zu ihrer Show natürlich noch nicht absehen. Umso prophetischer wirken da aber die Worte, die sie im Interview mit DWDL äußerte – und die sie hoffentlich nicht nur für die fehlenden Lacher im LOL-Zimmer, sondern auch für etwas Gegenwind bei den Publikumsreaktionen gestählt haben:

[Ich reagiere auf Stille], indem ich mich darüber amüsiere, wie leid ich mir in dem Moment tue. Das kann ich mir lustig imaginieren. Scheitern gehört dazu. Man sollte sich zu jedem Zeitpunkt des Lebens offen dafür zeigen, ein Niemand zu sein. Etwas gesunder Selbsthass gehört auf jede Comedybühne. Auch auf die von LOL.

Wie sich die Internet-Stars von LOL Next von den bisherigen LOL-Komiker:innen unterscheiden und was sie ihnen vielleicht sogar voraus haben, stellte Brugger folgendermaßen heraus:

Viele von ihnen sind das Auftreten vor Leuten spürbar nicht gewohnt. Die machen halt vieles allein zuhause mit sich und dem Smartphone. Deshalb war es aber auch krass zu sehen, dass sie zugleich als Regisseure, Kameraleute, Lichttechniker agieren, die genau wissen, wie man sich perfekt inszeniert. Content-Creator denken von Beginn an szenisch, nicht programmatisch. Das ist für dieses Format perfekt. Wenn du für ein Handy performst, lacht es ja auch nicht. Für Bühnenkomiker dagegen ist es zutiefst verstörend, wenn das Publikum schweigt.

Wann die zweite Staffel LOL Next erscheinen wird, steht noch nicht fest. Die 8. Staffel der Originalshow LOL hat hingegen bereits einen Start zu Ostern 2027 erhalten.

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