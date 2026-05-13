Schicksal von Henry Cavills vergessenem Sci-Fi-Film bestätigt: Er ist schon fertig, aber darf nicht ins Kino

Mit großer Weltraum-Action, riesigen Robotern und Henry Cavill als Star hätte der abgedrehte Sci-Fi-Blockbuster ein Kino-Hit werden können. Stattdessen landet der Film überraschend im Streaming.

Superman-Darsteller Henry Cavill sollte im neuen Voltron-Film wieder auf der Leinwand zu sehen sein. Doch trotz abgeschlossener Dreharbeiten wird der Sci-Fi-Blockbuster nicht im Kino zu sehen sein. Ganz in der Versenkung verschwindet er aber nicht, denn Amazon Prime Video hat nun offiziell bestätigt, dass die aufwendig produzierte Live-Action-Adaption direkt beim Streamingdienst veröffentlicht wird (via Collider ).

Voltron ohne Kinostart: Amazon setzt auf Heimkino-Release

Henry Cavill übernimmt in der Neuverfilmung der Kultserie aus den 80er-Jahren die Hauptrolle. Mit dabei ist außerdem Sterling K. Brown (This Is Us). Die Regie der ersten Real-Adaption übernahm Rawson Marshall Thurber, der zuletzt große Produktionen wie Red Notice und Skyscraper inszenierte. Das Original wurde bereits 2016 mit Voltron: Legendärer Verteidiger als animierte Serie neu aufgelegt.

Auch wenn die Dreharbeiten bereits im Sommer beendet wurden, ist bislang wenig über das Remake bekannt. Schon früh machten damals Gerüchte die Runde, dass Amazon auf einen klassischen Kinostart verzichten könnte. Diese Befürchtungen haben sich jetzt bestätigt.

Gerade Sci-Fi-Fans dürften von dieser Entscheidung enttäuscht und überrascht sein. Denn zuletzt wurde Der Astronaut - Project Hail Mary zu einem richtigen Kassenschlager und zu Amazon MGM Studios erfolgreichstem Film aller Zeiten. Die Möglichkeit, sich im Kino zu beweisen, bleibt Voltron verwehrt.

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Fans von Henry Cavill können den Star aber dennoch auf der Leinwand sehen. Bereits am 21. Mai 2026 startet der James Bond-Ersatz In the Grey in den Kinos. Außerdem arbeitet der Schauspieler aktuell an der Neuauflage von Highlander, zu der es bereits erste Bilder gibt.

Voltron-Remake mit Henry Cavill soll der Originalserie treu bleiben

Wann genau Voltron bei Amazon Prime Video erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Auch nähere Informationen zum Plot gibt es bislang nicht. Wie Deadline berichtet, wolle Regisseur Thurber dem Geist der Kultserie treu bleiben:

In diesem Film werden wir eine komplett neue Generation von Piloten einführen. Wir haben Voltron für die Live-Action-Welt neu interpretiert, bleiben aber gleichzeitig den ikonischen Elementen treu, die ihr liebt, die ich liebe.

In der Serie werden Roboter-Löwen von fünf Piloten gesteuert, die sich zum gigantischen Kampfroboter Voltron zusammenschließen lassen. Der mächtigste Roboter im Universum kämpft gegen das Böse.

