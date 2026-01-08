Schlag den Star überrascht zur Jubiläums-Ausgabe mit großer Veränderung: Das müssen Fans über das besondere Duell wissen

Am Wochenende steht bei Schlag den Star ein großes Jubiläum an und dafür hat sich der Sender ein ganz besonderes Duell einfallen lassen, das es so noch nie gab. Außerdem müssen Fans den neuen Sendeplatz beachten.

Bei Schlag den Star wagen sich Promis in verschiedenen Challenges gegeneinander zu kämpfen, um am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Dabei gibt es nicht nur Eins-gegen-Eins-Duelle, es treten auch Promi-Paare gegeneinander an, oder Geschwister-Duos, so wie Mutter und Sohn. In der letzten Ausgabe sorgten Sylvie Meis und Riccardo Simonetti für eine echte Premiere: Erstmals traten in der Sendung eine Frau und ein Mann gegeneinander an.

Für die anstehende 100. Folge hat sich der Sender nicht nur ein weiteres besonderes Aufeinandertreffen ausgedacht, sondern auch den Sendeplatz geändert.

Schlag den Star-Jubiläum: Dieses Duell findet in der 100. Folge statt

Am Wochenende gibt es eine neue Ausgabe von Schlag den Star und tatsächlich tritt der Sender selbst in der Jubiläumsfolge an. Es heißt nämlich: ProSieben gegen Sat.1.

ProSieben wird in der Show vom Team taff vertreten, während für ihren Schwestersender Sat.1 das Frühstücksfernsehen an den Start geht. Diese Kandidaten und Kandidatinnen treten für ihre jeweiligen Arbeitgeber an:

Team ProSieben

Team Sat.1

Darum geht es bei Schlag den Star

Die teilnehmenden Promis treten in bis zu 15 Spielen an, aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Sport, Wissen oder Geschick. Dabei müssen sie nicht nur ihren Kampfgeist, sondern auch Fitness und Köpfchen beweisen. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Am Ende winkt eine Gewinnsumme von über 100.000 Euro.

Durch die Show führt seit 2024 Matthias Opdenhövel, der den Job von Elton übernahm.

Wann und wo läuft Schlag den Star? Diesen Sendeplatz-Wechsel müssen Fans beachten

Am Wochenende läuft Folge 100 von Schlag den Star, doch nicht wie gewohnt an einem Samstag. Das Sender-Duell läuft nämlich diesmal am Sonntag, den 11. Januar, um 20:15 Uhr bei ProSieben. Alternativ kann bei Joyn im Livestream einschalten. Wer die Ausgabe verpasst hat, kann sie im Nachhinein auf dem Streamingdienst nachschauen. Am Samstag läuft stattdessen zur Primetime das TV total Turmspringen.