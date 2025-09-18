"Schlau gespielt": Im Gefragt – Gejagt-Finale überrascht Jäger Alexander Bommes mit frechem Manöver

Im Finale bei Gefragt – Gejagt müssen die Antworten blitzschnell erfolgen – immerhin hat man nur zwei Minuten Zeit. Doch Sebastian Jacoby hat diesmal zu einer besonders raffinierten Technik im Finale gegriffen.

Wer bei Gefragt – Gejagt gegen Jäger Sebastian Jacoby antritt, der muss mit einer großen Herausforderung rechnen. Er gewann unzählige Quizmeisterschaften und gilt unter den Jägerinnen und Jägern als der Beste. In einer kürzlichen Ausgabe der Quizshow war der "Quizgott" so überlegen, dass er sich im Finale sogar noch extra Zeit ließ.



Jacoby ließ sich im Gefragt – Gejagt-Finale fast 20 Sekunden lang Zeit

Am 10. September konnten sich bei Gefragt – Gejagt zwei Kandidat:innen ins Finale spielen. Sie versuchten ihre 3.800 Euro gegen Sebastian Jacoby zu verteidigen und konnten innerhalb von zwei Minuten immerhin zwölf Punkte erzielen. Doch für den "Quizgott" ist das keine Herausforderung.



Denn nach einer Minute war der Jäger auch schon fast mit der Finalrunde durch und musste als Letztes folgende Frage beantworten: "Welches Bundesland endet als einziges auf 'Z'?" Doch da Jacoby noch fast eine Minute Zeit hatte, ging er in seinem Kopf jedes Bundesland einzeln durch. Nach fast 20 Sekunden offenbarte er als Lösung "Rheinland-Pfalz" und gewann somit das Finale.



"Das ist Premiere": Bommes kann es nicht fassen

Alle Beteiligten – auch die Kandidat:innen, die gerade ihre 3.800 Euro verloren hatten – mussten über diese Situation lachen. "Hat es jemals eine so lange Überlegungszeit im Finale gegeben?", fragte Jacoby lachend. Bommes antwortete prompt darauf: "Ich glaube, das war heute eine Premiere." Er drehte sich dann noch zu den Kandidat:innen um und erklärte:



Das nehmt ihr bitte auf keinen Fall persönlich, sondern das war einfach schlau gespielt. Wohl dem, der so einen großen Vorsprung hat.

Tatsächlich hat er mit dieser Aktion einen möglichen Rücksetzer durch das Finalteam vermieden. Da er noch so viel Zeit hatte, konnte er diese auch nutzen, um die Frage wirklich richtig zu beantworten, anstatt passen zu müssen.



So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek einen Monat lang nachholen.

