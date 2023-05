Schlechte Nachrichten für Star Wars-Fans: The Mandalorian Staffel 4 verzögert sich und das hat einen wichtigen Grund

Wie es aussieht, müssen wir uns auf eine längere Wartezeit einstellen, bis die 4. Staffel von The Mandalorian bei Disney+ startet. Die Verzögerung hat jedoch einen nachvollziehbaren Grund.

Nach dem Ende der 3. Staffel von The Mandalorian sind viele Fans gespannt, wie die Star Wars-Serie weitergeht. Obwohl die 4. Staffel noch nicht offiziell von Lucasfilm und Disney bestätigt ist, hat Showrunner Jon Favreau bereits vor einiger Zeit durchblicken lassen, dass er mit der Arbeit an den neuen Episoden angefangen hat.

Wie Deadline berichtet, müssen wir uns vermutlich dennoch auf eine längere Wartezeit einstellen. Trotz der Vorarbeit, die Favreau und sein Team geleistet hat, verzögert sich offenbar der Produktionsstart der 4. Staffel. Grund dafür ist der Streik der Drehbuchautor:innen, der seit Anfang Mai für Schlagzeilen sorgt.

The Mandalorian Staffel 4 verzögert sich: WGA-Streik macht Star Wars-Planung einen Strich durch die Rechnung

Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, sollten die Dreharbeiten für die 4. Staffel von The Mandalorian ursprünglich im September 2023 beginnen. Aufgrund des Streiks sieht es nun allerdings so aus, als wird der Drehstart verschoben. Ob wir hier von Wochen oder Monaten reden, ist allerdings unklar.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 schauen:

The Mandalorian - S03 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Drehbuchautor:innen, die durch die WGA (Writers Guild of America) vertreten werden, gehen aktuell auf die Straße, um für eine angemessene Vergütung zu kämpfen, die der veränderten Film- und Serienlandschaft im Streaming-Zeitalter entspricht. Der WGA-Streik ist eine wichtige Sache und wirkt sich auf viele Produktionen aus.

The Mandalorian ist nicht die erste Star Wars-Serie, die von dem Streik betroffen ist. Erst letzte Woche verkündete Andor-Schöpfer Tony Gilroy, dass er von allen seinen kreativen Aufgaben bei der 2. Staffel zurücktritt, bis eine Einigung zwischen der WGA und der AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) getroffen wird.



