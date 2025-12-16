Schlechte Nachrichten für Yellowstone-Serie, auf die Fans seit 5 Jahren warten

Nach dem Ende der Westernserie Yellowstone soll es noch einige Spin-off-Formate geben. Eines davon könnte aber in die ewigen Jagdgründe entglitten sein.

Yellowstone-Fans können sich bisher wirklich nicht über fehlende Spin-offs beschweren. 1883 und 1923 liefen bereits, weitere Ableger sind schon in greifbarer Nähe. Eine der geplanten Westernserien könnte sich jedoch mittlerweile erübrigt haben, wie Star Jefferson White jüngst in einem Interview durchscheinen ließ.

Dabei handelt es sich um die schon vor fast fünf Jahren angekündigte Serie Yellowstone: 6666, die von Whites Charakter Jimmy Hurdstrom handeln sollte.

Yellowstone-Serie 6666 mit Jefferson White ist nicht in Arbeit

Gegenüber der britischen Zeitung Daily Mail gab Jefferson White eine Neuigkeit bekannt, die viele Yellowstone-Fans sicher nicht hören wollten (via Collider ). Auf die Frage, wie es um sein Spin-off stehe und ob es damit weitergehe, meinte der Schauspieler:

Nicht, dass ich wüsste. Ich habe die Daumen gedrückt, aber ich wäre dankbar, wenn ich mehr machen dürfte, und ich bin dankbar für das, was ich schon machen durfte. Ich möchte nicht egoistisch sein. Wir haben aus dieser Serie viel herausgeholt.

Das klingt nicht besonders vielversprechend und lässt uns besonders in Kombination mit dem neulich berichteten Paramount-Exit von Yellowstone-Serienschöpfer Taylor Sheridan keine großen Hoffnungen für den Start des Projekts hegen.

Erstmals war von Yellowstone: 6666 im Februar 2021 die Rede. Das Spin-off sollte sich um die historische Four Sixes Ranch in Texas drehen, die ab der 4. Season der Mutterserie auftauchte. Jimmy und seine Verlobte Emily (Kathryn Kelly) waren als Hauptcharaktere angedacht.

Welche Yellowstone-Serien kommen als Nächstes?

Die Duttons werden sich allerdings alles andere als rar machen in der TV-Landschaft der nächsten Jahre. Mit folgenden Serien geht es demnächst schon weiter:

Marshals: A Yellowstone Story mit Luke Grimes - ab 1. März 2026 im US-TV



im US-TV The Madison mit Michelle Pfeiffer & Kurt Russell - voraussichtlich 2026

The Dutton Ranch mit Kelly Reilly & Cole Hauser - voraussichtlich 2026

Hierzulande sind die Yellowstone-Serien über Paramount+ streambar, aber auch Netflix und MagentaTV haben die Westernformate im Programm.

