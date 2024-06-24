“Schlechteste Star Trek-Folge, die je gefilmt wurde”: Dafür schämt sich der Cast von Raumschiff Enterprise bis heute

Als Commander Riker wurde Jonathan Frakes weltberühmt. Doch für eine Folge seiner Star Trek-Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert schämt er sich grenzenlos – und nicht nur er.

Seit Beginn steht Star Trek für Inklusion und Diversität. Die Vision von Gene Roddenberry war eine Utopie, in der die Menschen geeint sind und gemeinsam mit anderen Wesen den Weltraum erforschen. Doch nicht immer haben es die Serienmacher:innen geschafft, dieser Idee gerecht zu werden. Bereits in der 4. Episode der Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert kam der Tiefpunkt der beliebten Star Trek-Serie mit Patrick Stewart.

Jonathan Frakes, der Commander William T. Riker spielte, verabscheut diese Folge so sehr, dass er seinen Unmut dazu mal wieder beim Panel der Fan-Veranstaltung GalaxyCon verlautbarte. Zu dieser Veranstaltung waren neben Frakes auch Denise Crosby (Tasha Yar) und John de Lancie (Q) geladen.

So schlimm rassistisch ist die Star Trek-Folge Der Ehrenkodex

Darum geht’s in der Star Trek-Episode: Die Crew der Enterprise besucht den Planeten Ligon II, auf dem ein Impfstoff gegen das Anchilles-Fieber existiert. Der Anführer der Ligonianer, Lutan (Jessie Lawrence Ferguson), ist von Lt. Tasha Yar (Denise Crosby) beeindruckt und will sie zu seiner Frau machen. Nachdem sie ablehnt, entführt der Ligonianer sie.

Ursprünglich sollten die Ligonianer als reptiloide Spezies dargestellt werden. Ihre Kultur sollte ein wenig an die japanischen Samurai erinnern. Der Regisseur der Folge, Russ Mayberry, entschied sich jedoch dazu, die Ligonianer von schwarzen Schauspieler:innen darstellen zu lassen.

Sie stellten die Kultur der Ligonianer primitiv dar und übernahmen Klischees und Stereotypen verschiedener afrikanischen Kulturen. Dies war das erste und letzte Mal, dass Mayberry etwas mit Star Trek zu tun hatte.

Jonathan Frakes und seine Kolleg:innen lehnen die Star Trek-Folge ab

Die Fanseite Trek Movie berichtet von Frakes’ Erwähnung der Folge während des Panels bei der GalaxyCon und von weiteren Meinungen über die Folge. Die Episode gehört sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum zu den unbeliebtesten Episoden. Davon zeugt unter anderem die niedrige IMDb-Bewertung von 5.1.

Den of Geek bezeichnet sie sogar als die “schlechteste Folge von Star Trek, die je gefilmt wurde”. OkayAfrica , ein Magazin für Kunst, Sport und Politik aus afrikanischen Ländern, bezeichnet die Folge als "absurd rassistisch".

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Auch viele von Frakes' Kolleg:innen haben sich negativ zu dem Episoden-Schandfleck geäußert. Niemand im Cast hat ein gutes Wort über diese Folge zu sagen. Brent Spiner (Data) und LeVar Burton (Geordi La Forge) nannten die Folge rassistisch und die schlechteste der Serie.

Dieser Artikel erschien erstmals in ähnlicher Form im Juni 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.