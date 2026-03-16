Schock für Serien-Fans: Geplante Buffy-Fortsetzung wurde eingestampft – doch es gibt noch Hoffnung

Nach 23 Jahren sollte es das große Seriencomeback werden, doch nun wurde die geplante Buffy-Fortsetzung überraschend abgesetzt. Doch ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt.

Anfang 2025 wurde verkündet, dass die beliebte 90er-Fantasyserie Buffy - Im Bann der Dämonen fortgesetzt wird. Unter dem Titel Buffy: New Sunnydale sollte mit Ryan Kiera Armstrong eine neue Vampirjägerin gegen das Böse kämpfen und Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar als Mentorin zurückkehren. Jetzt erklärte diese in einem selbstgedrehten Video überraschend das Aus der Serie. "Leider hat sich Hulu entschieden, mit Buffy: New Sunnydale nicht weiterzumachen."

Fantasy-Enttäuschung: Hulu stampft neue Buffy-Serie ein

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Nach sieben Staffeln wurde 2003 die letzte Folge Buffy - Im Bann der Dämonen ausgestrahlt. Doch auch wenn sich aus dem Höllenschlund seit 23 Jahren nichts mehr regte, besitzt die Serie noch immer eine starke Fangemeinde. Umso größer war die Freude, als sich Hauptdarstellerin Gellar überraschenderweise doch zu einer Rückkehr ihrer ikonischen Rolle bewegen ließ. Überzeugungsarbeit hatte Hamnet-Regisseurin Chloé Zhao geleistet, die auch die erste Folge inszenieren sollte.

Für deren Einsatz bedankt sich Gellar auch in ihrem Video:

Und dank Chloé wurde mir wieder bewusst, wie sehr ich sie [Buffy] liebe und wie viel sie nicht nur mir, sondern auch euch allen bedeutet. Das ändert nichts daran. Und ich verspreche euch: Wenn die Apokalypse wirklich kommt, könnt ihr mich immer noch anpiepen.

Letzteres ist ein Zitat aus der Serie. Mit dem passenden Meme hatte Gellar damals erstmals Stellung zu den neuen Serienplänen bezogen.

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Buffy: New Sunnydale – Es gibt einen Hoffnungsschimmer

Laut Variety gibt es aber noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn eine dem Projekt nahestehende Quelle habe verraten, dass es noch immer "viel Liebe" für die Serie gebe und der Streamingdienst künftig neue Versionen prüfen werde: "Im Grunde steht die Tür also weiterhin offen."

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Für die Fans dürfte das ein schwacher Trost sein, immerhin waren die Pläne für Buffy: New Sunnydale bereits weit fortgeschritten. Konkrete Gründe, warum man sich gegen die Fortsetzung des Projekts entschied, wurden bislang nicht genannt.