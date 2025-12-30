Schock für The Last of Us-Fans: Staffel 3 verliert wichtigen Star

In der 3. Staffel von The Last of Us müssen wir uns von einem aufsteigenden Star verabschieden. Danny Ramirez wird nicht in der Rolle von Manny Alvarez zurückkehren.

Vor ein paar Stunden war es noch ein Gerücht, inzwischen berichten auch etablierte Branchenmagazine wie Deadline darüber: Danny Ramirez kehrt der Welt von The Last of Us den Rücken. Für viele Fans kommt diese Nachricht sicherlich überraschend. Immerhin ist seine Figur ein wichtiger Teil der fortlaufenden Geschichte.

Danny Ramirez steigt bei The Last of Us Staffel 3 aus

Ramirez lieferte sein The Last of Us-Debüt im Auftakt der 2. Staffel ab, die im April ihre Premiere gefeiert hat. Mit Manny Alvarez verkörperte er ein Mitglied von Abbys Gruppe und war in insgesamt vier Folgen zu sehen (Folge 1, Folge 2, Folge 3 und Folge 7). Nun ist seine Zeit in der Post-Apokalypse schon wieder vorbei.

Der Grund für den Ausstieg ist weniger dramatisch, als es viele Fans befürchten. Keine kreativen Differenzen oder sonstige Probleme hinter den Kulissen: Laut Deadline handelt es sich vielmehr um ein logistisches Dilemma: Danny Ramirez' Terminkalender lässt schlicht keinen Platz für den zeitaufwendigen The Last of Us-Dreh.

Kein Wunder: Ramirez ist einer der aufsteigenden Stars in Hollywood und war schon bei mehreren namhaften Projekten am Start, etwa dem Mega-Blockbuster Top Gun: Maverick. Darüber hinaus erobert er in der Rolle von Joaquin Torres als neuer Falcon das Marvel Cinematic Universe. Bereits zwei Auftritte hat er hinter sich.

Zuerst spielte er den Superhelden in der Serie The Falcon and The Winter Soldier, die 2021 bei Disney+ veröffentlicht wurde. Im Zuge von Captain America: Brave New World erfolgte der Marvel-Sprung auf die große Leinwand, wo er nächstes Jahr um diese Zeit auch im riesigen Ensemble von Avengers: Doomsday auftauchen wird.

Wer den Part von Ramirez in der 3. Staffel von The Last of Us übernimmt, steht noch nicht fest. Dank der Videospielvorlage aus dem Hause Naughty Dog wissen wir aber, dass Manny definitiv weiterhin in der Geschichte auftauchen wird. Sicherlich folgen in den nächsten Wochen Berichte zur Neubesetzung der Figur.

Auch wenn Manny kein Hauptcharakter ist, übernimmt er eine entscheidende Rolle in der Dynamik von Abbys Gruppe und liefert uns spannende Perspektiven. Durch seine Augen nehmen wir die umstrittene Bösewichtin sowie die WLF (Washington Liberation Front) anders wahr – ein Ringen zwischen Loyalität, Freundschaft und Eigensinn.

Zum Weiterlesen: Auch Neil Druckmann tritt bei The Last of Us kürzer

Wann startet The Last of Us Staffel 3?

Bislang hat HBO kein Startdatum für die 3. Staffel von The Last of Us verkündet. Vorerst müssen die Dreharbeiten beginnen. Geplant ist ein Dreh zwischen März und November 2026. Dementsprechend werden die neuen Folgen frühestens 2027 eintreffen.