Schock für Yellowstone-Fans: Mastermind Taylor Sheridan soll eines der größten Videospiele aller Zeiten ins Kino bringen

Yellowstone-Macher Taylor Sheridan hat doch noch ein Riesenprojekt bei Paramount vor sich. Er soll den Videospiel-Bestseller Call of Duty als Verfilmung ausarbeiten.

Viel wurde diese Woche schon geschrieben über den Bruch zwischen Yellowstone-Erfinder Taylor Sheridan und seiner bisherigen Produktionsheimat Paramount, die er demnächst für eine Zukunft bei NBCUniversal hinter sich lässt. Umso überraschender ist die heutige Nachricht, dass Sheridan jetzt sein vielleicht größtes Projekt überhaupt bevorsteht – und zwar nach wie vor bei Paramount.

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan soll Call of Duty-Film schreiben

Wie der Hollywood Reporter meldet, soll Sheridan eines der beliebtesten Videospiele aller Zeiten umsetzen:. Dem Bericht zufolge, befindet er sich aktuell noch in Gesprächen, um im Rahmen der Game-Umsetzung das Drehbuch beizusteuern. Inszeniert werden soll derdann von Regisseur Peter Berg (Lone Survivor, Friday Night Lights), der sich ebenfalls am Schreiben beteiligen würde. Gemeinsam haben die beiden Männer schon an Projekten wie Hell or High Water oder Wind River gearbeitet und sind darüber hinaus lebenslange Freude.

Dass Taylor Sheridan nicht nur Cowboys kann, sondern auch Militärdramen drauf hat, stellte er bereits mit seiner knallharten Serie Lionessauf Paramount+ unter Beweis. Jetzt geht es allerdings ernsthaft um die Waffen-Wurst, denn mit Call of Duty kommt eine der größten eingebauten Fanbasen überhaupt automatisch ins Kino marschiert.

Call of Duty: Seit über 20 Jahren eine Videospiel-Institution

Call of Duty erschien erstmals 2003 und dominiert seit langem die US-amerikanischen Videospiel-Charts, wo der Baller-Titel seit 16 Jahren ungebrochen den Spitzenplatz verteidigt. Zahlreiche Fortsetzungen und Ableger mit verschiedenen Konfliktsettings kamen seitdem heraus und sind noch immer in Arbeit. So veröffentlicht der Spieleentwickler Activision kommenden Monat etwa Call of Duty: Black Ops 7, das ab dem 14. November gezockt werden kann. Insgesamt wurden von den verschiedenen Spielen über 500 Millionen Kopien weltweit verkauft.

Erste Bemühungen CoD zu verfilmen, wurden bereits 2015 gestartet, als der Spieleentwickler die mittlerweile geschlossenen Activision Blizzard Studios gründete.