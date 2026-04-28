Schock für Yellowstone-Serie: Dutton Ranch verliert wenige Tage vor Start den Showrunner

Die Yellowstone-Fortsetzung Dutton Ranch ist noch gar nicht gestartet, da gibt es bereits erste Schwierigkeiten hinter den Kulissen: Showrunner Chad Feehan hat die Serie verlassen.

In knapp über zwei Wochen ist es so weit und das Yellowstone-Universum wird um eine weitere Ablegerserie erweitert. Doch unmittelbar vor dem heiß erwarteten Start von Dutton Ranch muss das Spin-off einen personellen Rückschlag verkraften: Wie u.a. Variety berichtet, hat Schöpfer und Showrunner Chad Feehan (Lawmen: Bass Reeves) die Western-Serie verlassen.

Dutton Ranch müsste für potenzielle 2. Staffel einen neuen Showrunner suchen

Mehrere Medienberichte legen nahe, dass es hinter den Kulissen Differenzen zwischen Feehan und den Stars Kelly Reilly und Cole Hauser gegeben habe. Laut Variety seien letztere mit seiner Leitung der Produktion unzufrieden gewesen. Deadline will zudem erfahren haben, dass Feehan seinen hochkarätigen Cast nicht im Griff gehabt habe, auch wenn er als Autor einen guten Job gemacht habe.

Die 1. Staffel von Dutton Ranch soll der Kreativkopf allerdings noch vollständig begleitet haben. Sollte das Yellowstone-Spin-off verlängert werden, müssten sich die Verantwortlichen um Franchise-Schöpfer Taylor Sheridan jedoch nach einem neuen Showrunner umsehen. Angesichts des großen Anklangs des Western-Universums beim Publikum, ist dieser Fall sicher nicht unwahrscheinlich.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass eine Sheridan-Serie den Showrunner austauschen muss: Bereits beim kommenden Tulsa King-Ableger Frisco King gab es ähnliche Probleme, weshalb die Serie einen kompletten Neuanstrich verpasst bekam.

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Wann startet Dutton Ranch und wer spielt mit?

Am 15. Mai 2026 startet die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch bei Paramount+. Dort werden zunächst die ersten zwei Episoden veröffentlicht, die restlichen sieben Folgen erscheinen dann im Wochenrhythmus.

Die Yellowstone-Fanlieblinge Kelly Reilly und Cole Hauser kehren darin als Ehepaar Beth Dutton und Rip Wheeler zurück. Die beiden wollen sich in Texas eine neue Zukunft aufbauen, bekommen es aber mit skrupellosen Besitzer:innen einer Konkurrenz-Ranch zu tun, die ihnen das Leben schwer machen.

Neben dem Star-Duo werden außerdem die Hollywood-Veteran:innen Ed Harris (Apollo 13) und Annette Bening (American Beauty) sowie Jai Courtney (War Machine) und Finn Little in Hauptrollen zu sehen sein.