Schock für Filmfans: A24 setzt jetzt auf KI, obwohl ihr erfolgreichster Regisseur sich gegen die Technologie aussprach

Für viele gilt das A24-Logo als Qualitätssiegel, das für Originalität und gutes Filmemachen steht. Umso enttäuschender ist jetzt für manche der KI-Deal der Produktionsfirma.

Dass die großen Hollywood-Konzerne, von Disney über Universal bis Paramount, intern schon irgendwie auf den Einsatz künstlicher Intelligenzen bauen, dürfte niemanden überraschen. Bei der Independent-Filmschmiede A24, die uns in den letzten 14 Jahren mit Titeln wie Ex Machina, Der Leuchtturm oder Everything Everywhere All at Once begeisterte, ist das anders. Nicht wenige Cineast:innen fühlten sich von der Wall Street Journal -Meldung dieser Woche, das Unternehmen gehe einen KI-Deal mit Google ein, vor den Kopf gestoßen.

Filmfans fühlen sich verraten: A24 bastelt mit Google an KI-Werkzeugen

Laut dem Bericht investiert Google jetzt 75 Millionen US-Dollar, um gemeinsam mit A24 KI-Werkzeuge für das Filmemachen zu entwickeln. Die Produktionsfirma erhält dafür Zugang zur DeepMind-Forschungsstruktur, um neue Workflows zu erarbeiten. Immerhin nicht Teil des Deals ist der Film-Content selbst. Das heißt, Google darf seine künstliche Intelligenz nicht mit den Inhalten der A24-Filme füttern, um sie zu trainieren.

Laut einem A24-Sprecher seien die KI-Werkzeuge nicht dafür da, um schneller und günstiger Filme zu produzieren. Seine Abteilung arbeite aber an Tools für das Generieren von Storyboards: "Wir sind der Meinung, dass es bessere Verwendungsmöglichkeiten gibt, die die kreative Kontrolle wahren und die Risikobereitschaft fördern."

Auch Variety griff die Meldung auf und schrieb vom jüngsten KI-Deal Hollywoods "in einer Zeit, in der Unternehmen zwischen Partnerschaften und Rechtsstreits schwanken." Richtig interessant wird es aber in der Kommentarspalte, wo die Lesenden des Filmbranchenblatts ihre Entrüstung und Enttäuschung zum Ausdruck bringen. "Dann schauen wir wohl keine A24-Filme mehr. Schade ... ", schreibt ein User, während ein anderer auf die Gefahr für die Arbeit von Storyboard-Künstler:innen hinweist.

Wenig angetan von dieser technologischen Entwicklung dürfte auch der größte Shooting-Star sein, den A24 selbst in jüngster Zeit hervorgebracht hat.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr Film-News von uns.

Backrooms-Regisseur Kane Parsons ist absolut gegen den Einsatz Künstlicher Intelligenz

Das Timing des Deals ist tatsächlich etwas awkward. Denn Kane Parsons, der junge Filmemacher, der dieses Jahr mit Backrooms den erfolgreichsten A24-Streifen aller Zeiten abgeliefert hat, sprach sich laut Deadline erst letzten Monat mit viel Leidenschaft gegen den Einsatz von KI im kreativen Prozess aus. Mit seiner Meinung fühlt er sich auch keineswegs allein: "Ich glaube, ich sitze im selben Boot wie die meisten mental ausgeglichenen Menschen."

Der 21-jährige Regisseur brachte mit dem Horror-Hype seine eigene Webserie The Backrooms auf die Kinoleinwand, die sich mit Elementen wie Found Footage und Analog-Horror dem Trend-Thema liminaler Räume annahm. Er sieht das Potential für KI eher im Bereich der technischen Effektarbeit und meinte weiter: "Im Moment ist es schwierig, sachlich darüber zu diskutieren, weil so viel auf dem Spiel steht und bereits so viele tatsächlich schädliche Folgen eintreten."

Hier ein Trailer zum A24-Film Backrooms:

Backrooms - Trailer 2 (English) HD

Als Filmemacher finde Parsons KI eher als Thema statt Werkzheug spannend: "Mich interessiert eher die künstlerische Auseinandersetzung damit. Wir leben bereits in einer Welt, in der man vor die Tür tritt und auf Werbetafeln und Schilder stößt, die offensichtlich minderwertige KI-Produkte sind. Das ist Teil unserer visuellen Realität geworden. Für mich fühlt sich generative KI weniger wie eine Innovation an, sondern eher wie ein Symptom eines umfassenderen kulturellen und wirtschaftlichen Verfalls."



Ganz persönlich würde er dem ganzen KI-Hype jedoch am liebsten Thanos-mäßig ein Ende bereiten: "Wenn ich mit einem Fingerschnippen generative KI für immer verschwinden lassen könnte, würde ich das wahrscheinlich tun. Die Nutzung dieser Werkzeuge bereitet mir keinerlei kreative Freude. Für mich verfehlt das den eigentlichen Zweck völlig." Ganz schön eloquent für einen der jüngsten Profi-Filmemacher aller Zeiten.

Backrooms läuft hierzulande seit dem 18. Juni im Kino, während ihr Kane Parsons alte Webserie jederzeit auf YouTube streamen könnt.