Schock für The Last of Us-Fans: Staffel 3-Dreh wird abrupt gestoppt, doch es gibt auch eine gute Nachricht

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel von The Last of Us machen einen Monat Pause. Aber keine Sorge, sie werden weitergehen und dann sogar mit jemand neuem im Cast.

Kommendes Jahr soll es mit neuen Folgen vom Endzeitdrama The Last of Us weitergehen. Gedreht wird die 3. Staffel im kanadischen Vancouver, wo man jetzt allerdings eine Pause einlegt. Fans müssen sich aber keine Sorge um die Produktion machen, das Niederlegen der Arbeit war aus aktuellem Anlass längst eingeplant.

The Last of Us legt wegen der Fußball-WM eine Drehpause ein und verkündet Cast-Neuzugang

Wie Deadline berichtet, pausieren die The Last of Us-Dreharbeiten mit Bella Ramsey und Kaitlyn Dever für etwa einen Monat, da Vancouver als eine der FIFA-Fußball-WM-Städte die Arbeit on Location behindern würde. Gedreht wird danach wieder bis etwa Ende des Jahres, um eine Premiere der 3. Staffel irgendwann 2027 zu gewährleisten.

Darüber hinaus gibt es abermals Neuigkeiten aus dem Cast. So hat sich Peter Sarsgaard (The Batman, Dopesick) in einer neuen Rolle angeschlossen, die nicht in der Videospielvorlage von Naughty Dog vorkommt, sondern eigens für die HBO-Serie kreiert wurde. Er wird einen der Anführer der Seraphiten-Sekte darstellen.

Als Mitglieder der Sekte beginnen auch zwei der wichtigsten Figuren aus der Videospielvorlage The Last of Us Part II, die ab Staffel 3 in der Serie zu sehen sein werden. Laut Deadline wurden dafür schon im März dieses Jahres Michelle Mao (Bridgerton) als Yara und Kyriana Kratter (Star Wars: Skeleton Crew) als ihr Bruder Lev gecastet.

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Ob es sich bei The Last of Us Season 3 schon um die Finalstaffel der Serie von Showrunner Craig Mazin (Chernobyl) handelt, ist noch nicht ganz raus.

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