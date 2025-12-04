Schock in den Netflix-Charts: Stranger Things schon jetzt von Platz 1 gestürzt

Erst gestern hat eine neue Dokuserie über einen aktuellen Justizfall die Netflix-Charts gestürmt. Jetzt hat der Titel sogar den Mega-Hit Stranger Things von der Top-10-Spitze gestürzt.

Nach dreieinhalb Jahren Wartezeit haben Stranger Things-Fans bei Netflix endlich den ersten Teil des großen Finales der Serie bekommen. Wenig überraschend hat der Beginn des Mega-Events sofort die Spitze der Charts erobert. Einige Tage später ist dieser Erfolg für Stranger Things jetzt erstmal beendet. Eine brandneue Dokuserie steht gerade vor dem Hype auf Platz 1 von Netflix' Serien-Top-10.

Netflix-Dokuserie über P. Diddy verdrängt Stranger Things von Platz 1

Erst gestern berichteten wir darüber, dass die neue Dokuserie Sean Combs: The Reckoning sofort auf Platz 2 der Netflix-Charts eingestiegen ist. Mittlerweile hat sich das geändert und der Titel thront an der Spitze der Top 10. Vier Episoden beleuchten in dem Neuzugang den Fall P. Diddy, der bürgerlich Sean Combs heißt.

Der bekannte Musikmogul und Rapper musste sich zuletzt vor Gericht verantworten, da ihm unter anderem aktuell sexueller Missbrauch, Menschenhandel und die Beteiligung an Prostitution vorgeworfen wurden. Am Ende wurde er wegen Nötigung zur Prostitution in zwei von fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 50 Monaten (also etwas über 4 Jahren) verurteilt. Die neue Netflix-Dokuserie von Alex Stapleton schildert den Aufstieg von Combs als P. Diddy sowie die dunklen Kapitel im Leben des Stars mithilfe von Archivmaterial, Insiderberichten und Interviews.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 4. Dezember 2025):

Da der Justizfall rund um Sean Combs monatelang in den Medien begleitet wurde und ein sehr hohes öffentliches Interesse auf sich zog, ist die blitzartige Popularität der neuen Dokuserie nicht verwunderlich. Es bleibt abzuwarten, wie lange sich Sean Combs: The Reckoning wirklich an der Spitze der Netflix-Charts halten kann und ob Stranger Things sich den Thron bald wieder zurückerobert.

