Schockierende Thriller-Serie auf Netflix macht Leute sprachlos: "Ich weiß nicht, wie ich verarbeiten soll, was ich gesehen habe"

Eine neue Thriller-Serie auf Netflix verwickelt mehrere Mädchen in Squid Game-artige Todesspiele. Schon Folge 1 lässt einige Zuschauer:innen sprachlos zurück.

Fans von Death Game-Serien wie Squid Game oder Alice in Borderland sollten das brandneue Thriller-Format Shiboyugi: Das Phantom-Mädchen im Spiel des Todes auf dem Schirm haben. Es streamt seit diesem Monat ebenfalls bei Netflix und verfügt nicht nur über einen absolut außergewöhnlichen Anime-Art-Style, sondern wusste sein Publikum schon mit der allerersten Episode nachhaltig zu schockieren.

Als Vorlage dient übrigens kein Manga, sondern ein sogenanntes Light Novel von Autor Yushi Ukai und Illustrator Nekometaru.

Anime-Thriller Shiboyugi auf Netflix: Darum geht es in der Death Game-Serie

Die 17-jährige Yuki (Chiyuki Miura) erwacht mit anderen in Maid-Outfits gekleideten Mädchen in einem noblen Anwesen. Es gilt, den Ausgang zu finden und die tödlichen Fallen zu überleben, um ein Preisgeld zu erhalten. Für einige die einzige Möglichkeit, ihre Schulden zu tilgen. Und während manche fast den Verstand verlieren vor Aufregung, ist Yuki völlig abgebrüht, denn für sie ist es bei weitem nicht das erste Spiel. Kalkuliert hilft sie den anderen dabei, sich in der gefährlichen Situation zurechtzufinden und einen kühlen Kopf zu bewahren. Doch das wird immer schwieriger, während eine nach der anderen Saw-mäßig aussortiert wird ... und auf das Ende der Folge seid ihr wirklich nicht vorbereitet.

Blutig ist Shiboyugi allerdings kein bisschen, denn um die anonymen Voyeure des Todesspielspektakels zu schonen, hat man das Blut der Teilnehmerinnen vorher durch so etwas wie Plüschtierwatte ersetzt. Nur ein bizarres Element der absolut stilisierten Präsentation, mit der sich der ambitionierte Regisseur Sota Ueno (Cells at Work) mit seinem Anime aus dem Studio Deen ein großes Alleinstellungsmerkmal setzt.

Split-Screens, in Farben getränkte Wasserspiele, Live-Action-Elemente und mal detaillierte, mal rudimentäre Animation, die hin und wieder auf Outlines oder gar Gesichter verzichtet, werden wohl nicht wenige an die abenteuerliche Inszenierung von Puella Magi Madoka Magica oder die kunstvolle Monogatari-Reihe erinnern.

So reagierte das Publikum auf den Anime-Thriller Shiboyugi

In den sozialen Medien kommentierte das Publikum sowohl den Stil von Shiboyugi als auch die heftige Geschichte mit sehr viel Verwunderung und Leidenschaft. Ein User auf X etwa schrieb: "Ich weiß gar nicht, wie ich das, was ich gerade gesehen habe, verarbeiten soll." Und weiter: "Ich hasse das so sehr. Das ist furchtbar. Das ist leider eine unglaubliche erste Folge." Ein anderer schrieb zum Beifall von über 10.000 Likes: "Was zum Teufel ist das für ein Anime? Und warum war er so genial?"

Auf Bluesky schrieb eine Person ganz ungläubig nach einer weiteren Folge: "Woche 2 von 'Gibt es Shiboyugi wirklich? Haben die einen kommerziellen Anime in diesem Stil gemacht?'"



Bisher sind nur zwei Episoden bei Netflix online, mit dem Auftakt in Überlänge. Folge 3 von Shiboyugi: Das Phantom-Mädchen im Spiel des Todes geht schon am kommenden Mittwoch, dem 21. Januar, online und auch sonst geht es wöchentlich weiter.

Der Death-Game-Thriller streamt nicht nur bei Netflix

Netflix ist nicht die einzige Anlaufstelle für den Simulcast von Shiboyugi. Auch der Anime-Streamer Crunchyroll hat den Titel im Angebot. International trägt die Serie übrigens den viel amüsanteren Titel Playing Death Games to Put Food on the Table, also: Todesspiele spielen, um Essen auf den Tisch zu bringen.