Schockierende True Crime-Doku erobert seit Tagen die Netflix-Charts: Der Fall ist unfassbar

Auf Netflix startet derzeit eine True-Crime Doku durch, die sich seit Tagen in den Top-Positionen der Film-Charts hält. Der Film behandelt einen unbeschreiblich grausamen Fall aus den USA.

True Crime-Fälle scheinen nicht nur in der Podcastwelt, sondern auch auf Netflix ein echter Dauergarant zu sein. Ein regelmäßiger Blick auf die Charts bei Netflix bestätigt diese These. Derzeit stürmt dort die True Crime-Dokumentation Maternal Instinct: Der Fall Taylor Parker eine der Spitzenpositionen. In dem Film wird in unter 100 Minuten ein schockierender Fall ausgerollt.

Maternal Instinct sichert sich Platz 2 in den Netflix-Charts

In Maternal Instinct wird die furchterregende Geschichte der Taylor Parker erzählt, die im Krankenhaus mit einem Baby auftauchte, welches gar nicht ihr gehörte. Sie behauptet jedoch felsenfest, dass sie dieses Kind soeben geboren habe, was die Ärzte schnell widerlegen können. Die durch diesen Vorfall ausgelösten Untersuchungen bringen jedoch noch mehr bösartige Geheimnisse der Frau zum Vorschein.

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Der im Film behandelte Fall hat es in sich und könnte für einige Zuschauer:innen sehr aufwühlend sein. Dementsprechend ist es immer ratsam, sich im Vorhinein über womögliche Triggerwarnungen zu informieren. Die Dokumentation sicherte sich jetzt den zweiten Platz in den Film-Charts bei Netflix und siedelt sich damit direkt hinter dem Spitzenreiter Das Kanu des Manitu an, der zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten zählt.

So sehen aktuell die Netflix-Charts aus (Stand 16. Juni):

Welche Dokumentationen starten als Nächstes auf Netflix?

Am 10. Juli startet mit Costa Concordia: Albtraum auf See eine weitere Dokumentation auf Netflix. Sie dreht sich um das tragische Schiffsunglück des gleichnamigen Luxuskreuzfahrtschiffs von 2012. Die Doku wird teilweise aus rekonstruierten Szenarien und den Berichten der Überlebenden bestehen.