Schockierendes Fantasy-Finale: Outlander Staffel 8 tötet eine Hauptfigur, die Fans seit 10 Jahren kennen

Die 7. Folge von Outlander Staffel 8 macht deutlich, dass nicht alle Hauptfiguren das Fantasy-Finale überleben werden – und schockiert mit einem Tod, der selbst Buchfans überrascht.

Die 8. Staffel der Zeitreise-Saga Outlander wird hierzulande aktuell immer dienstags als digitale Kaufversion veröffentlicht. Bevor sich die historisch-romantische Fantasy-Serie nach 12 Jahren und insgesamt 101 Episoden verabschiedet, steuert die Geschichte um Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe) auf einen dramatischen Höhepunkt zu. Und nicht jeder Charakter wird das Finale überleben.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Staffel 8, Folge 7:

Diese Woche wurde mit "Beweise für das Unsichtbare" die bereits 7. Folge der 8. Staffel veröffentlicht, in der Fans einer der niederschmetterndsten Momente seit Jahren erwartet. Während Jamie und Claire mehr über das Schicksal ihrer totgeglaubten Tochter Faith erfahren, wird der Fraser-Clan durch einen tragischen Verlust erschüttert. Ja, liebe Outlander-Fans: Eine Hauptfigur ist tatsächlich gestorben.

Outlander Staffel 8 verabschiedet sich von Fergus Fraser

In der 7. Folge von Outlander Staffel 8 ist es passiert: Kurz vor dem Serienfinale stirbt eine Hauptfigur. Nachdem wir ihn erstmals in der 2. Staffel als kleinen Pariser Straßenjungen kennenlernten und ihm über Jahrzehnte hinweg beim Erwachsenwerden folgen konnten, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns schweren Herzens von Fergus Claudel Fraser (César Domboy) verabschieden müssen.

Outlander führte uns schon immer die Grausamkeit und Gefahren des 18. Jahrhunderts vor Augen und ging dabei nie zimperlich mit den Figuren um. Wichtige Hauptfiguren konnten jedoch fast immer mit dem Leben davonkommen. Ganze sechs Jahre nach dem tragischen Tod von Murtagh Fraser reißt die Fantasy-Serie den Fans jetzt ein weiteres Mal das Herz heraus. Denn Fergus' Abschied gehört zu den größten und schmerzhaftesten Figurentoden der Serie.

Doch was ist passiert? Nachdem Fergus in der 7. Staffel mit Abwesenheit glänzte, widmete sich die finale Season nun wieder seinem Leben als Familienvater, Ehemann und Druckereibesitzer in Savannah. Inmitten der Spannungen des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs erhält Fergus' Familie regelmäßig Drohbotschaften von Loyalisten, auf die eines Nachts Taten folgen, als ein Feuer in der Druckerei ausbricht.

Während sich Ehefrau Marsali (Lauren Lyle) mit den Töchtern Joanie und Félicité aus dem brennenden Gebäude flüchten kann, begibt sich Fergus mutig in die Flammen, um seine Söhne Germain und Henri-Christian zu retten, die sich auf dem Dach des Gebäudes versteckt haben. Während die Kinder in Sicherheit gebracht werden können, gibt das brennende Dach unter Fergus' Füßen nach und er stürzt in den Tod.

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Während so gut wie alle Outlander-Fans von Fergus' Tod zutiefst geschockt sein dürften, sind es vor allem Leser:innen der Bücher von Diana Gabaldon, welche diese tödliche Wendung besonders kalt erwischt hat. Denn in der Vorlage läuft das dramatische Ereignis ganz anders ab.

Outlander Staffel 8 verändert die Vorlage – und Fergus' Schicksal

Outlander Staffel 8 basiert größtenteils auf Gabaldons 9. Roman der Highland-Saga, Das Schwärmen von tausend Bienen. Die Printshop-Ereignisse rund um Fergus stammen hingegen aus dem vorangegangenen Band, Ein Schatten von Verrat und Liebe. Darin verläuft der verhängnisvolle Brand zuerst ähnlich – mit einer entscheidenden Änderung.

Wie in der Buchvorlage sind Fergus' Söhne auf dem Dach der brennenden Druckerei gefangen. Mit einem Seil wollen sie sich in Sicherheit bringen, wobei sich Henri-Christian an seinem Bruder Germain festklammert und schließlich abrutscht. In der Outlander-Serie wird der fallende Junge glücklicherweise von Roger MacKenzie (Richard Rankin) aufgefangen. Im Roman hingegen stürzt Henri-Christian auf den harten Straßenboden und stirbt. Fergus überlebt diese Tragödie und muss mit dem Verlust seines Sohnes weiterleben.

Zugegeben: Der Tod eines Kindes wäre vielleicht zu niederschmetternd kurz vor dem Serienfinale gewesen. Doch stattdessen nutzt Outlander dieses Ereignis, um Fergus Fraser ins Jenseits zu schicken, was unter Fans sicherlich nicht weniger kontrovers aufgenommen wird. Dies wird aber keinesfalls die letzte radikale Buchänderung sein.

Nur noch drei Folgen stehen aus, ehe sich Outlander nach insgesamt acht Staffeln verabschiedet. Innerhalb dieser kurzen Zeit erwartet uns noch der dramatische Höhepunkt rund um Jamies Todesprophezeiung, die in Band 9 erzählt wird. Da die Vorlage noch nicht abgeschlossen ist und Diana Gabaldons finaler 10. Roman noch auf sich warten lässt, wird die Serienadaption im Finale einen eigenen Abschluss für die Geschichte des Frasers finden. Und der soll sich voraussichtlich stark vom zukünftigen Ende der Romanreihe unterscheiden.