Schon der 5. Film mit Robert Pattinson dieses Jahr: Im Trailer zu Primetime spielt er einen Mann, der TV-Geschichte schrieb

Robert Pattinson spielt 2026 in fünf Kinofilmen mit und der neueste Trailer lässt ihn in eine Rolle schlüpfen, die es tatsächlich gegeben hat.

Nächstes Jahr ist Robert Pattinson in The Batman 2 zu sehen, dieses Jahr könnt ihr ihn in Christopher Nolans Odyssee und Dune: Part Three bewundern. Neben den Mega-Blockbustern gibt es 2026 aber auch noch drei weitere Filme mit ihm und zu Primetime haben wir jetzt den ersten Teaser-Trailer für euch.

Primetime: Erster Teaser-Trailer zeigt Robert Pattinson als umstrittenen Reality-TV-Host

Chris Hansen (Pattinson) ist Journalist und Host der TV-Show To Catch a Predator. Was uns genau in dem Film erwartet, wissen wir abseits der Szenen aus dem Trailer noch nicht, aber sowohl den TV-Host als auch seine Show hat es tatsächlich gegeben.

In To Catch a Predator sollten in erster Linie pädosexuelle Gewalttäter in die Falle gelockt und vor laufender Kamera überführt werden. Die Show mit den Ermittlungen durch versteckte Kameras wurde 2004 bis 2007 von Dateline NBC produziert und hat sich zu einem echten Phänomen entwickelt.

Hier könnt ihr euch einen ersten Teaser zum fünften Film mit Robert Pattinson dieses Jahr ansehen:

Primetime - Teaser Trailer (English) HD

To Catch a Predator war ein großer Erfolg, aber höchst umstritten. Die Methoden der Serie waren nicht nur rechtlich, sondern natürlich auch menschlich und ethisch extrem fragwürdig. Hier wurde Selbstjustiz zum Medienspektakel und mittlerweile gibt es nicht nur unzählige ähnliche Formate und Ableger, sondern zum Beispiel auch die Doku Predators, die sich mit To Catch a Predator beschäftigt.

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Das unglaubliche Kinojahr von Robert Pattinson – vom Mega-Blockbuster bis zum Indie-Hit

Robert Pattinson war ansonsten dieses Jahr auch noch im Beziehungsexzess Das Drama – Noch mal auf Anfang an der Seite von Zendaya im Kino zu sehen. Zusätzlich steht neben den beiden gigantischen Blockbustern Die Odyssee und Dune: Part Three auch noch der bisher äußerst geheimnisvolle Here Comes the Flood auf dem Plan.

Dabei soll es sich um eine Art Heist-Movie aus dem Hause Netflix mit romantischen Elementen handeln. City of God-Regisseur Fernando Meirelles sitzt auf dem Regiestuhl.

Bei Primetime stammt das Drehbuch von Ajon Singh, während Lance Oppenheim Regie führt. Neben Robert Pattinson spielen auch noch Phoebe Bridgers, Merritt Wever, Skyler Gisondo oder Sean Bridgers sowie Matthew Maher mit. Einen offiziellen Starttermin für die Kinos in Deutschland gibt es noch nicht.