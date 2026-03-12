Schon in 14 Tagen kehrt eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit zurück: Die Marsianer kämpfen für die Freiheit

In wenigen Tagen meldet sich eine der aktuell besten Sci-Fi-Serien mit neuen Folgen zurück. In Staffel 5 beginnt sie einen Weltraumkrieg zwischen Mars und Erde.

Erinnert ihr euch noch an den großen Marsaufstand von 2012? Nein? Dann könnte das daran liegen, dass ihr einer Zeitlinie lebt, in der Astronaut Neil Armstrong im Jahr 1969 als erster Mensch den Mond betreten hat. Wie anders die Menschheitsgeschichte verlaufen wäre, hätten stattdessen russische Kosmonauten den Wettlauf ins All gewonnen, gibt es in der Science-Fiction-Serie For All Mankind zu bestaunen.

Die Apple TV-Produktion umfasst bereits 4 Staffeln und zählt zu den besten Sci-Fi-Serien der Gegenwart. Schon diesen Monat kehrt der leider immer noch zu unbekannte Geheimtipp mit Staffel 5 zurück, in der sich die Menschheit längst auf dem roten Planeten eingerichtet hat.

Sci-Fi-Serie mit alternativer Geschichte: For All Mankind Staffel 5 führt ins Jahr 2012

Mit stetigem Vorwärtsdrang folgt For All Mankind einem alternativen Verlauf der Menschheitsgeschichte, wobei die Entwicklung der Raumfahrt im Mittelpunkt steht. Was als Astronauten-Dramaserie mit einem leicht veränderten historischen Setting in den 1970ern beginnt, entwickelt sich von Staffel zu Staffel in ein planetenumspannendes Sci-Fi-Epos.

Mit jedem weiteren Jahrzehnt entfernt sich diese Sci-Fi-Realität ein Stück weiter von der unseren. Auf eine Verlagerung des Kalten Kriegs auf den Mond folgt ein Wettlauf um die Eroberung des Mars und womöglich dringt die Menschheit in Zukunft noch tiefer in den Kosmos vor. For All Mankind nutzt die epischen Entwicklungen als Nährboden für die familiären Beziehungen und Konflikte ihrer zentralen Charaktere. In Staffel 5 befinden wir uns mittlerweile in den 2010er Jahren.

Hier könnt ihr den Trailer zu For All Mankind Staffel 5 schauen:

For All Mankind - S05 Trailer (Deutsch) HD

In der 5. Staffel steht die florierende Marskolonie Happy Valley im Mittelpunkt. Dank des wertvollen Rohstoffvorkommens eines Asteroiden führt sie eine gewinnbringende Handelspartnerschaft mit den Mars-7-Nationen der Erde. Doch ein Mord auf der Marsoberfläche setzt eine verhängnisvolle Kette von Ereignissen in Gang, die Tausende von Marsianer:innen bald um ihre Existenz und neue Heimat fürchten lässt. Ein Krieg mit anrückenden Erdstreitkräften scheint unausweichlich.

Aufgrund großer Zeitsprünge verändert sich der Cast von For All Mankind stetig. Die beiden Urgesteine Joel Kinnaman und Wrenn Schmidt sind aber auch in der neuen Season wieder als Ed Baldwin und Margo Madison zu sehen. Auch Toby Kebbell (Miles Dale), Cynthy Wu (Kelly Baldwin) und Coral Peña (Aleida Rosales) kehren aus vorherigen Kapiteln zurück. Neu dabei sind unter anderem Sean Kaufman (Der Sommer, als ich schön wurde), Ruby Cruz (Willow), Mireille Enos (The Killing), Tyler Labine (New Amsterdam) und Costa Ronin (The Americans).

Die Zukunft der Sci-Fi-Serie For All Mankind ist gesichert

Die 5. Staffel von For All Mankind startet am 27. März 2026 bei Apple TV. Zum Auftakt gibt es eine neue Folge. Die restlichen neun Episoden erscheinen immer freitags bis zum 29. Mai 2026. Das ist aber noch längst nicht alles.

Zeitgleich zum Staffelfinale startet am 29. Mai die Spin-off-Serie Star City, die als Prequel die Geschichte des sowjetischen Raumfahrprogramms beleuchtet und sich mit der ersten Mondlandung befasst. Darüber hinaus sollen in Kürze auch die Dreharbeiten zu einer 6. Staffel von For All Mankind beginnen, die allerdings noch nicht offiziell angekündigt wurde.

Welche Serien es neben For All Mankind noch im März zu entdecken gibt, könnt ihr im Podcast hören:

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

