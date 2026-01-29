Schon in der Top 3: Vergessener Film über einen Militärhund startet jetzt bei Netflix durch

Derzeit stürmt ein in Vergessenheit geratener Familienfilm, der vor elf Jahren in den deutschen Kinos lief, die Netflix-Charts. Die Hauptrolle spielt ein Schäferhund.

Es ist schon erstaunlich, inwiefern der Algorithmus von Netflix dabei helfen kann, in Vergessenheit geratene Filme aus der Versenkung zu holen. Vor kurzem ist der Familienfilm Max von 2015 rund um den gleichnamigen Militärhund auf der Plattform erschienen. Und obwohl er damals nur mittelmäßig erfolgreich an den Kinokassen ablieferte, stürmt der Film von Boaz Yakin (Gegen jede Regel, Uptown Girls) aktuell die Netflix-Charts.

Vergessener Militär-Familienfilm auf Netflix: Worum geht es in Max?

In Max wird die Geschichte eines Militärschäferhunds erzählt, der bei einem Einsatz der USA in Afghanistan eingesetzt wurde. Dort kommt es zu einem tragischen Unfall, bei dem Max' Herrchen Kyle ums Leben kommt und der Hund fortan bei Kyles Familie lebt. Gemeinsam mit dem jüngeren Bruder des Herrchens begibt sich Max nun auf die Spurensuche nach der wahren Ursache des tödlichen Vorfalls.

Die Hauptrollen in Max werden von Thomas Haden Church (Spider-Man 3), Lauren Graham (Gilmore Girls) und Robbie Amell (Upload) verkörpert. Der Film ist ganz frisch auf Netflix gestartet und konnte sich jetzt schon eine Chart-Position auf Platz 3 sichern. Damit ordnet er sich direkt hinter einem Thriller mit einem Star Wars-Star ein.

Von der Moviepilot-Community gab es für Max bisher eine 6 von 10 in der durchschnittlichen Gesamtwertung.

So sehen aktuell die Netflix-Film-Charts aus (Stand: 29. Januar 2026):

Was startet als Nächstes bei Netflix?

Fans der Plattform können sich heute auf den Start der 4. Staffel Bridgerton freuen. Demnächst geht mit Longlegs ab dem 8. Februar auch ein waschechtes Horror-Highlight der letzten Jahre auf der Plattform online.