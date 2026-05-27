Schon jetzt eine der besten Miniserien 2026: Dieser Bruder-Streit bei HBO Max raubte mir 6 Stunden lang den Atem

Half Man ist meine erste Miniserien-Entdeckungen des Jahres: In sechs Episoden entfaltet sich eine fesselnde Brüderbeziehung daheim, vor Gericht und im Knast, bevor sie auf einer Hochzeit eskaliert.

Wer im Stream auch abseits von Netflix und Amazon stets auf der Suche nach erstklassigen Miniserien ist, die zuverlässig nach nur einer Staffel ihren Abschluss finden, kommt dieses Jahr an Half Man nicht vorbei. Am heutigen Freitag, dem 29. Mai 2026, endet die überwältigende Geschichte zweier Brüder bei HBO Max mit einem wohlplatzierten (aber hier nicht gespoilerten) Hammerschlag, der in mir noch lange nachhallen wird.

Die außergewöhnliche Miniserie Half Man macht bei HBO Max keine halben Sachen

Nachdem seine Debütserie Rentierbaby 2024 bei Netflix hohe Wellen schlug und einen Emmy gewann, war ich mehr als gespannt auf die neue Serie von Richard Gadd. Für HBO hat der Schotte nun eine aufregend gute Serie erschaffen, in der er erneut selbst (komplett verändert) vor die Kamera tritt. Diesmal zerrte er mich unerbittlich in eine 40 Jahre andauernde Brüderbeziehung zwischen Liebe, Loyalität und Hass.

Dabei sind Niall (Jamie Bell) und Ruben (Richard Gadd) in Wahrheit gar keine richtigen Brüder. Lediglich die Liebesbeziehung ihrer Mütter drückt ihnen den Familienstempel auf. Das hindert die zwei Jugendlichen aber nicht daran, eine enorme Abhängigkeit voneinander zu entwickeln, die sich Jahrzehnte später auf Nialls Hochzeit entlädt. Dazwischen liegt ein Leben voller toxischer Entscheidungen, wenn die zwei so unterschiedlichen Gemüter versuchen, sich als Männer zu definieren.

Schaut hier den Trailer zu Half Man

Half Man - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer nun ein Familiendrama erwartet, liegt damit halb richtig und halb falsch. Denn Half Man beugt die Wucht seiner Erzählung keinen einfachen Genre-Kategorien. Nur an der Oberfläche ist die 6-teilige Serie eine Erzählung zweier Pole (der Macho vs. der Sensible). Die Fehler, die zur Eskalation führen, liegen jedoch auf beiden Seiten dieses Beziehungs-Thrillers.

Schon mein Kollege Max warnte in seinem Serien-Check: Die hammerharte Einladung zu Half Man ist nicht für jeden geeignet. Denn diese Miniserie schlägt in die Magengrube. Wieder und wieder.

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Atemberaubendes Schauspiel macht Half Man zum erschütternden Erlebnis

Dass Half Man mich so zuverlässig in seine Erzählung zieht, verdankt die Miniserie vor allem der unglaublichen schauspielerischen Leistung der Hauptdarsteller, denen ich wiederholt mit offenem Mund beiwohne. In Folge 5 etwa spielen Jamie Bell und Richard Gadd sich in einer einzigen Szene (einer potenziell kathartischen Auseinandersetzung) dermaßen mitreißend durch alle Emotionen der Schauspielpalette, dass die Ganzkörpergänsehaut bei mir noch lange vorhält. Hier steckt so viel mehr hinter oberflächlich definierenden Merkmalen wie Augenringen und Muskeln.

Auch die mir vorher gänzlich unbekannten Darsteller Mitchell Robertson und Stuart Campbell, die Niall und Ruben in jüngeren Jahren verkörpern und so die ersten drei Folgen maßgeblich bestimmten, fesseln meine Anteilnahme erstklassig. Bei so viel Charisma ist es nicht schwer zu verstehen, warum Niall seinen wiederholt zur Gewalt greifenden Bruder immer wieder in sein Leben lässt, obwohl die Auslotung seiner eigenen Sexualität offenkundig darunter leidet.

Doch erst als zwei "halbe Männer" fügen sie sich zu einem ganzen Bild zusammen. Immer wieder springt Half Man von der Rahmenhandlung der gegenwärtigen Hochzeit in die Vergangenheit, um clever neue Puzzleteile einer erschreckenden Beziehung aufzudecken. Auf diesem Weg erblühen komplexe Figuren, die ich manchmal verdammen und manchmal anfeuern will, wenn verheerende Entscheidungen ihre Lebensweichen neu stellen.

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Einmal soll Niall als Zeuge vor Gericht aussagen, nachdem Ruben einen Freund fast zu Tode geprügelt hat. Dass ich beim besten Willen nicht vorhersagen kann, ob er das Richtige tun oder die falsche Blutsbrüderschaft über jegliche Moral stellen wird, macht Half Man in seiner Unberechenbarkeit zu einem qualvollen Genuss. Wer sich von seinen Miniserien gerne ins Ungewisse entführen lässt, sollte hier unbedingt einschalten.

Richard Gadds vorangegangene Stalker-Dramödie Rentierbaby überraschte am Ende ebenfalls mit unerwarteter Härte, hatte aber trotzdem leichte Momente, weil ich über Tippfehler wie "Sent from my iPhnoe" lachen konnte. Half Man stürzt mich von Anfang an in einen emotionalen Abgrund, in dem es nur wenige Lichtblicke gibt. Ähnlich niederschmetternd wie When They See Us mit ihren unentrinnbaren Umständen bringt die Ohnmacht des Zuschauens aber eine erstklassige Miniserie hervor. Dieses Erlebnis als Serienfan auszulassen, wäre ein Fehler.

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