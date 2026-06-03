Schon jetzt wird er stürmisch gefeiert: Einer der größten Sci-Fi-Filme des Jahres erscheint in 7 Tagen

In wenigen Tagen bringt der wohl berühmteste Regisseur unserer Zeit seinen neuen Film ins Kino. Der Sci-Fi-Blockbuster dreht sich um eine spektakuläre Enthüllung und vereint unzählige Stars.

Die Aliens in Steven Spielbergs Disclosure Day wirken wie eine Nebensache

Disclosure Day erzählt, wie der Name schon andeutet, von einer unfassbaren Enthüllung: Wettermoderatorin Margaret Fairchild (Emily Blunt) beginnt vor laufenden Kameras in einer erschreckenden, fremden Sprache zu reden. Eine außerirdische Macht versucht offenbar, Kontakt aufzunehmen. Doch sind wir wirklich bereit dafür?

Ja, findet der Aktivist Daniel Kellner (Josh O'Connor), der eine jahrzehntelange Alien-Verschwörung aufdecken will. Die Menschen sollen die Wahrheit kennen. Doch ihm stehen mächtige Institutionen entgegen, die seine Pläne mit aller Kraft verhindern wollen.



Schaut hier den Trailer zu Disclosure Day:

Disclosure Day - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die bisherigen Trailer zum Film wirken, als träten die Außerirdischen als Sci-Fi-Faszinosum beinahe in den Hintergrund: Vielmehr drehen sich viele der Szenen und Dialogen um die Frage, wie viel Wahrheit man der Menschheit zumuten kann – und wann das internationale Gefüge von Regierungen und Herrschern hinter die Gesamtheit der Erde zurücktreten muss.

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Spielberg hat für sein neues Sci-Fi-Highlight viele Stars vor die Kamera gebracht. Zu ihnen zählen neben den oben genannten unter anderem auch Colman Domingo (Sing Sing) und Colin Firth (The King's Speech).

In ersten Reaktionen zeigen sich viele vom Film begeistert. Manchen gilt er als Spielbergs bestes Werk seit 20 Jahren.

Wann kommt Spielbergs Sci-Fi-Film Disclosure Day ins Kino?

Disclosure Day erscheint am 10. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Das Drehbuch schrieb David Koepp, der in dieser Funktion auch bei Jurassic Park mit Spielberg zusammenarbeitete.